نصائح لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية.. المفعول يبدأ بعد أسبوعين

قدمت إدارة الإرشاد البيطري بالإسكندرية بعض النصائح والمعلومات لمربي الماشية، لتحصينها ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك خلال انطلاق الحملة القومية للتحصين من المرض.

معلومات للمربين للتحصين ضد المرض

وذكرت إدارة الإرشاد البيطري أن التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحيوانات السليمة ظاهريا فقط، ويبدأ مفعول اللقاح بعد أسابيع من التحصين، مشيرة إلى أن التحصين يحمي المواشي لمدة 4 شهور.

وحذر الإرشاد البيطري بالإسكندرية من تحصين الحيوانات المصابة بالمرض أو الحيوانات التي تكون في فترة النقاهة، لأن ذلك قد يؤدي إلى نتائج سلبية، وكذلك عزل الحيوانات المصابة إذ يجب إبلاغ الوحدة البيطرية بهم.

حملة التحصين في جميع المحافظات

وانطلقت الحملة القومية لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بجميع المحافظات، وشملت تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز.

وناشدت وزارة الزراعة بضرورة تعاون المربيين مع لجان التحصين للحفاظ على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الحملة، وتم التأكيد على أهمية التأمين على مواشيهم باعتباره الطريق الأمثل لتعويضهم في حالة فقد الحيوان أو سرقته.

ونظمت الوزارة حملات لتعريف المربين بأهمية التحصين لوقاية المواشي، إلى جانب أهمية الترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية، ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضحا بها الأمراض التي تعرض لها والنحصينات التي تلقاها، مشيرة إلى تم توفير جميع اللقاحات المطلوبة واتخاذ كافة الإجراءات والتجهيزات لإنجاز أعمال الحملة على أكمل وجه في جميع محافظات الجمهورية.