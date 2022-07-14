بدء الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية بالإسكندرية

أعلنت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، اليوم الخميس، عن بدء الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك بتعليمات من وزير الزراعة، ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

تبدأ الحملة اعتبارا من 14 يوليو 2022 ولمدة شهر والعمل بالحملة 6 أيام أسبوعيا من الساعة 7 صباحاً حتى 6 مساءً، مع تكثيف الحملات الإرشادية والتوعية بخطورة المرض وأهمية التأمين على الماشية والترقيم للتعويض في حالة فقد الحيوان.

حملة التحصين في جميع محافظات الجمهورية

وأعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن بدء انطلاق الحملة القومية لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بجميع محتفظات الجمهورية وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز

وناشد بأهمية تعاون المربيين مع لجان التحصين حفاظا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية وتحقيقا للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة، وأكد على ضرورة التأمين على مواشيهم لأنه يعتبر الطريق الأمثل لتعويضهم في حالة فقد الحيوان أو سرقته.

ضرورة تعريف المربيين بأهمية التحصين ضد المرض

وقال عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه تم توفير جميع اللقاحات المطلوبة واتخاذ كافة الإجراءات والتجهيزات لبدء وانجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف أنه سوف يتم تعريف المربيين بالمرض وضرورة التحصين لوقاية المواشي إلى جانب أهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها