إصابة شخص ونجله في تصادم سيارتين على طريق «مطروح - الإسكندرية»

أصيب شخصان بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين في الساحل الشمالي على طريق «مطروح - الإسكندرية» أمام قرية تلال، وانتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن مطروح.

أسماء مصابي حادث الساحل الشمالي

واستقبل مستشفى العلمين التخصصي، اليوم الأحد، مصابي حادث الساحل الشمالي، وتبين أنهما من أسرة واحدة، وهما حسين خير الله محمود، 35 سنة، من مدينة الحمام، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة في الجسم، ونجله «محمد»، 10 سنوات، مصاب بذات الإصابات، ويجرى استكمال الفحوصات الطبية لهما من الأشعة والتحاليل.

إصابة شخص في مدينة الحمام

وأصيب شخص يدعى السيد أحمد جاب الله، 56 سنة، سائق، إثر سقوط على الأرض في مدينة الحمام شرق مطروح، ما أدى إلى إصابته بكسر في الرسغ الأيسر، وجرى نقله بالإسعاف إلى مستشفى الحمام المركزي، وجارٍ علاجه وتقديم الخدمات الطبية له.