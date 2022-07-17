الزراعة: تطعيم 341 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية وهيئة الخدمات البيطرية وقطاع الثروة الحيوانية وصندوق التأمين على الماشية، لمتابعة أعمال الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

تحصين المواشي ضد الحمى القلاعية

خلال الاجتماع، أكد القصير بذل أقصى جهد خلال حملة تحصين المواشي ضد الحمى القلاعية الجارية حاليا، والتي تأتي في توقيت مهم عقب عيد الأضحى المبارك، وتنفيذ إجراءات ترقيم وتسجيل الحيوانات الجديدة على التوازي مع هذه الحملة، استكمالا لجهود وزارة الزراعة في حصر الثروة الحيوانية ودعم قاعدة البيانات الرقمية للمساهمة في دعم اتخاذ القرار.

التأمين على المواشي

وشدد وزير الزراعة، على توفير اللقاحات المطلوبة مع ضروة توعية المربين بأهمية التأمين على مواشيهم، لأن هذا هو الطريق الأمثل لتعويضهم حال نفوق الحيوان أو سرقته.

بدوره، قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن الحملة بدأت يوم الخميس الماضي وبلغ إجمالي ما تم تحصينه حتى الآن 184 ألف و863 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم «93 ألفا و506 رأس أبقار، 46 ألفا و466 رأس جاموس، 39 ألفا و543 رأس أغنام، 5348 رأس ماعز»، وتحصين 156 ألفا و867 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم 79 ألفا و355 رأس أبقار، 45 ألفا و521 رأس جاموس، 26 ألفا و943 رأس أغنام، 5048 رأس ماعز.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية، المربين، بالتجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.