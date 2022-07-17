تامر علي يطرح «بقول أيام» رابع أغنيات ألبومه الجديد

طرح المطرب والملحن تامر علي، رابع أغنياته من ألبومه الجديد بعنوان «بقول أيام»، المقرر طرح الألبوم بشكل متتابع خلال الأيام القليلة المقبلة.

أغنية تامر علي من كلمات محمد عاطف

والأغنية الجديدة من ألحانه، وكلمات محمد عاطف، وتوزيع موسيقي وميكساج وسام عبدالمنعم، وإنتاج «نجوم ريكوردز»، وجرى تصويرها تحت قيادة المخرج جاد جويري وتقول كلماتها

لو حد جاب سيرتك ف أي كلام

أول ما بفتكرك بقول أيام

وأنا كل ما أقول نسيته يا أبويا

تسقيني كاسات حنيني يا عين

قلبي اكنه اتقسم نصين

وحشوني عيون حبيبي يا أبويا

أيامنا الحلوة راحت فين

وهتيجي ف بعده راحتي منين

وأنا كل ما أقول نسيته يا أبويا

تسقيني كاسات حنيني يا عين

قلبي كأنه اتقسم نصين

ألبوم تامر علي بعنوان «عيني على الجمال»

تامر على طرح من قبل عدة أغنيات، مثل «تاني علبة سجاير»، كلمات محمد عطية وتوزيع وسام عبد المنعم، وأغنية «عيني ع الجمال»، من كلمات الشاعر تامر حسين، وتوزيع ومكساچ يحيي يوسف.

كما طرح أغنية «ما قصرتش زمان»، التي تعاون فيها مع الشاعر محمد عاطف، وتوزيع يحيى يوسف.

تامر على تعاون في ألبومه مع الشعراء بهاء الدين محمد، وتامر حسين، محمد حامد، وجمال الخولي، ومحمد عاطف، ومحمد عطيه، وحسن مهران أما التوزيع الموسيقي سيكون لكل من يحيى يوسف، وشريف مكاوي، وأحمد إبراهيم، وأسامة الهندي، ووسام عبدالمنعم.

يذكر إن تامر على يُعد واحداً من أبرز وأشهر الملحنين على الساحة الفنية في مصر والوطن العربي وله العديد من النجاحات الكبيرة مع أهم المطربين.