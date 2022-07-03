زينة تهنئ تامر حسني علي فيلم بحبك: شكلة جامد وهيكسر الدنيا

هنأت الفنانة زينة الفنان تامر حسني علي فيلمة الجديد بحبك والمقرر طرحة في دور العرض بموسم عيد الاضحي.

ونشرت زينة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام البرومو التشويقي للفيلم وعلقت عليه قائلة «حلو أوي شكله فيلم جامد عجبني أوي التريلر وأكيد الفيلم رهيب مبروك يا تمورة»

وعلق تامر حسني على حديث زينة قائلا: الله يبارك فيكي كلك ذوق يازنزون يارب يا مسهل. وردت زينة بدورها قائلة: لا اطمن بإذن الله هتكسر الدنيا.

تفاصيل فيلم بحبك

ويشارك في بطولة فيلم «بحبك» تامر حسني، هنا الزاهد، هدي المفتي، حمدي الميرغني، مدحت تيخا، شهد الشاطر، عالية راشد، ومن تأليف تامر حسني، ويشهد الفيلم التجربة الإخراجية السينمائية الأولى للفنان تامر حسني.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي حول شاب يدعي "علي "متعدد العلاقات العاطفية يقع في قصة حب مع فتاتين "حبيبة"هنا الزاهد و "ياسمين " هدي المفتي وتتخلل الاحداث عدد من المشاهد الرومانسية والكوميديا.