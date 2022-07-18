بيت العائلة بألمانيا: نحتفل بوصول الرئيس السيسي كأنه «يوم عيد»

قال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، إن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى ألمانيا، دائما يكون بمثابة عيد للجالية المصرية في ألمانيا، «الرئيس السيسي لما بيجي مش بننام بالليل، والجالية المصرية بتكون مبسوطة جدا، والكل بييجي يحتفل بوصوله، علشان يفرحوا ويتبسطوا».

ثابت: المصريون يعلموا أولادهم الانتماء لبلادهم

أضاف «ثابت»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن استقبال المصريين المقيمين في ألمانيا للرئيس السيسي خلال زيارته هناك، من جميعهم بلا استثناء، «المصريين بيعلموا ولادهم أن يكون عندهم انتماء لبلادهم، وكان عددنا كبير».

ثابت: وجوده في مؤتمر المناخ حاجة تشرف

واستطرد: «احنا فرحانين ومبسوطين جدا بزيارة الرئيس السيسي، وفخورين بمصر أم الدنيا، وفخورين إن الرئيس جاله دعوة في مؤتمر المناخ في برلين، وفيه مؤتمر للمناخ كمان عندنا في نوفمبر المقبل في شرم الشيخ، حاجة تشرف وجوده في المؤتمر».

وأوضح أن الاستثمارات الألمانية الموجودة في مصر، دائما ما تشعر الجالية المصرية بالفخر، «الشركات الألمانية العاملة في مصر ده هيعود على المصريين بالخير، وفيه تبادل تجاري زائد بين مصر وألمانيا، وكل ده بيعود على ألمانيا ومصر بالخير».

وتابع: «دي أول زيارة للرئيس السيسي يلتقي فيها المستشار الألماني الجديد، والعلاقات بين مصر وألمانيا لها نوعية معينة، ويهم ألمانيا جدا، أن مصر تحل المشكلات الخاصة بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وده هيعود على الجالية المصرية بالخير».