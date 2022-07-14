على أجندة «محلية النواب».. حظر إقامة «زرائب المواشي» داخل المنازل السكنية

أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك عددا من الملفات يتم تباحثها داخل هيئة مكتب اللجنة حاليا، رغم الإجازة البرلمانية، تمهيدا لمناقشتها مع بداية دور الانعقاد الثالث.

«زرائب المواشي» مصدر دخل بالريف المصري

وقال «درويش»، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، إن اللجنة تعمل حاليا على تحديد أهم الملفات التي تشغل المواطن المصري، فى مقدمتها تبعات الحكم الصادر منذ أيام، من المحكمة الإدارية بحظر إقامة «زرائب المواشي» داخل المنازل السكنية، وتأثيره على العديد من الأسر بالريف المصري، لاسيما أن هذا النشاط المحدود يُعد مصدر دخل إضافي لكثير من الأسر، لسد احتياجات المعيشة.

أضاف النائب عمرو درويش، أن هناك بعض الملفات يجب التعامل معها بحكمة شديدة للحفاظ على السلم المجتمعي، لافتا إلى أن اللجنة لن يكون لها اختصاص بالتعليق على حكم المحكمة، فى أطار متابعتها لهذا الملف، لكن ستتابع مع المحافظين بالمحافظات، آليات تطبيق هذا القرار، كما ستدعو الوزراء المختصين، لطرح البدائل لتعويض أصحاب «الزرائب» عن توقف نشاطهم الاقتصادي المحدود قائلا: «المواطن البسيط دائما في حاجة للشرح والتوضيح، وإصدار بعض القرارات دون دراستها أمر يؤدي لمشكلات وخيمة».

أزمات شاطىء النخيل ضمن ملفات «محلية النواب»

وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن من بين الملفات الهامة التي تتابعها اللجنة الآن بالتزامن مع فصل الصيف، هي الإشكاليات التي تواجهها بعض الشواطئ، وتحديدا شاطئ النخيل ، الذي شهد 6 حالات غرق جديدة فى إجازة عيد الأضحى المبارك، بسبب غياب كل أدوات الإنقاذ، قائلا: «هذا الشاطئ بلا رقيب، وكل الجهات المسئولة تلقي بمسئوليتها على الأخرى».

أشار النائب عمرو درويش، إلى أن لجنة الإدارة المحلية، قد ناقشت على مدار عدة اجتماعات في دور الانعقاد الأول والثاني ملف الجمعيات التعاونية وما تواجهه من مشكلات متعددة، بينما لاتزال مشكلة شاطئ النخيل تبحث عن حلول جذرية من قبل محافظة الإسكندرية وفقا لنطاق اختصاصها.