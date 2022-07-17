دبلوماسي سابق: ألمانيا شريك مهم وتقدر مصر.. وهناك الكثير لنتعلمه منها

قال السفير جمال بيومي نائب سفير مصر الأسبق في ألمانيا ومساعد وزير الخارجية الأسبق، إن ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا وأكبر داعم لحلف شمال الأطلسي وممنوعة من امتلاك سلاح دمار شامل أو طائرات حربية من إنتاجها، ورغم ذلك، فإنها أكبر قوة عسكرية في أوروبا، حيث اتخذت قرارا بالمزيد من التوسع في البناء العسكري بواقع 100 مليار يورو.

ألمانيا من أوائل الدول التي دعمت مصر

وأضاف بيومي في مداخلة هاتفية عبر شاشة «dmc»، أنّها شريك قوي لمصر ومن أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع مصر في مختلف العصور، حيث تربط البلدان علاقات مميزة، وتنظر ألمانيا لمصر نظرة جادة، لذلك، فإنها أكبر شركاء مصر في عمليات التنمية والاستثمار وبناء قدراتنا.

وتابع نائب سفير مصر الأسبق في ألمانيا ومساعد وزير الخارجية الأسبق، أن ألمانيا بنت محطات كهرباء في مصر تماثل السد العالي 5 مرات، وفيما يتصل بقمة المناخ فإن ألمانيا ساهمت بمعلومات فنية، فقد ساعدت وزارة البيئة على التخلص من النفايات، وبخاصة السامة والصلبة منها.

مجالات التعاون مع ألمانيا

وأكد السفير جمال بيومي، أن ألمانيا شريك مهم ويقدر مصر تقديرا عاليا، وهناك الكثير لتعلمه منها، أما هو شخصيا، فإنه يدين لها بالكثير مما تعلمه من العمل الدبلوماسي من حيث الدقة والصراحة.

وواصل: «هناك الكثير الذي يربطنا بألمانيا ومسائل تهمنا في منطقتنا على المستوى الإقليمي، سواء ما يحدث في شرق المتوسط واكتشافات الغاز، وأوروبا مهتمة جدا بأن تكون مصر مصدرا للطاقة، سواء الغاز أو الكهرباء».