«إعلام القاهرة» تطلق مهرجان مشاريع تخرج قسم الإذاعة والتليفزيون

تنطلق فعاليات المهرجان السنوي لمشاريع تخرج قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، الأربعاء المقبل، بقاعة المؤتمرات بالكلية، إذ تتنافس خمسة أفلام تسجيلية، هي مشروعات جماعية على الفوز بالمركز الأول.

وتستعرض الأفلام عدة قضايا اجتماعية وإنسانية وفلسفية وسياحية، بينها: «قرية الجارة بسيوة، أبطال الإنقاذ البحري، وتحديات تغيير المهنة والبدء من جديد، التحديات التي تواجه الآباء في حال غياب أو فقدان الأم، الترحال المستمر في مواجهة فكرة الاستقرار».

مشروعات من فئة أفلام الموبايل والإنتاج للمنصات الرقمية

وأضافت الكلية في بيان لها: «تتنافس عدة مشروعات فردية على المراكز الأولى في فئة أفلام الموبايل والإنتاج للمنصات الرقمية وخلال فعاليات المهرجان،إذ يجرى تكريم الأساتذة الذين تولوا رئاسة التدريب والإشراف العام على المشاريع للأعوام الماضية إلى جانب تكريم عدد من الخبراء والشخصيات الإعلامية التي أسهمت في التدريب الميداني والعملي بالعام الجامعي الحالي بالكلية».

وأكدت أن المهرجان يقام تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة والدكتورة هويدا مصطفى، عميدة الكلية، وتنظيم الدكتورة مها الوزير المشرف العام على التدريب بالكلية وذلك بحضور نخبة من خبراء الإعلام والمتخصصين بمجال الإخراج والتصوير وصناعة الأفلام التسجيلية.

ويجرى تكريم المشرفين على المشاريع من أعضاء الهيئة المعاونة والأساتذة المشرفين على الأفلام.

«هويدا»: المشروعات شهدت تنوعا في أفكارها

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية، إن مشروعات هذا العام تشهد تنوعا في أفكارها المنفذة، وتميزا في الإنتاج سواء بالكاميرات أو باستخدام الموبايل وأدواته.

وأثنت الدكتورة مها الوزير المشرف العام على التدريب والمشروعات على مجهودات الطلبة وإبداعهم في إنتاج المشروعات الفردية المتنوعة هى الأخرى من حلقات إبداعية للمنصات الرقمية والسوشال ميديا وحملات توعوية تليفزيونية وأفلام قصيرة وفيتشرات.