«سيطري على أنسولينك».. حملة توعية أطلقتها طالبات كلية الإعلام

أطلقت مجموعة من طالبات كلية الإعلام بإحدى الجامعات، حملة توعية بمرض مقاومة الإنسولين تحت شعار «سيطري على أنسولينك»، وهي مرحلة ما قبل الإصابة بمرض السكري.

العمل الميداني والاستطلاع المبدئي للحملة

وقالت هيا عمرو، إحدى الطالبات المشاركات في حملة «سيطري على أنسولينك» في لقاء مع برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع على فضائية «CBC»، إنها وزميلاتها وجدن صديقة لهن مصابة بمرض مقاومة الأنسولين ونقلت لهن تجربتها كاملة وحجم المعاناة التي تعانيها، لافتة إلى أن فريق الحملة بدأ العمل الميداني والاستطلاع المبدئي للآراء فوجدن عددا كبيرا من المواطنين لا يعرفون شيئا عن المرض برغم خطورته، ومن هنا كانت انطلاقتهن نحو تنفيذ الحملة.

ومن جانبها، أوضحت فريدة الألفى، إحدى المشاركات في الحملة، أنهن عرضن الفكرة على الجامعة ولاقت قبولا كونها جديدة من نوعها «بدأنا البحث وسؤال الأطباء لتجميع المعلومات، وحددنا الفئات المستهدفة وأطلقنا منصاتنا على صفحات التواصل الاجتماعي وبدأنا بعرض المحتوى التوعوي لمقاومة الأنسولين».

الحملة: 75% لا يعرفون شيئا عن مقاومة الأنسولين

وأشارت الطالبة حبيبة البشري، إحدى المشاركات في الحملة، إلى أنه بعد إجراء البحث الميداني تبين أن هناك 75% لا يعرفون شيئا عن مقاومة الأنسولين، ووجدنا نظامهم اليومي يخلو من المشي أو ممارسة الرياضة، بالإضافة لتناولهم كميات كبيرة من السكريات.

وأكدت أمينة أيوب، إحدى المشاركات في الحملة، أنهن يستهدفن السيدات كونهن الفئة الأكثر عرضة للإصابة بمرض مقاومة الأنسولين، بسبب الهرمونات والنظام الغذائي والصحي، لافتة إلى أن الحملة تستهدف الوصول لأكبر عدد من السيدات وتوعيتهن لخفض عدد المصابين بالسكري من النوع الثاني، بالإضافة لتعاون وزارة الصحة معهن في إطلاق حملة قومية للتوعية بمقاومة الأنسولين.