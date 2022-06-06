تدشين مهرجان مشروعات تخرج طلاب كلية الإعلام جامعة النهضة (صور)

شهدت جامعة النهضة، انطلاق المهرجان السنوي لمشروعات تخرج طلاب كلية الإعلام والعلاقات العامة بمسرح جامعة النهضة ببني سويف، تحت رعاية الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة، وإشراف الدكتورة هبة السمري عميد كلية الإعلام والعلاقات العامة، وبحضور الدكتور مجدي عبدالقادر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ونخبة من نجوم الفن والإعلام، على رأسهم المخرج الكبير حسني صالح، والفنانة ليلى عز العرب.

حسام الملاحي: لابد أن يعي طلابنا أدوارهم.. وينشدوا المثالية دائماً في حياتهم

أعرب الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة، عن سعادته بالمهرجان السنوي لكلية الإعلام، مبديًا ترحيبه الشديد بقامات مصر الفنية والإعلامية، مؤكّدًا أنَّ الإعلام رسالة مهمة، وهو ترياق وإكسير الحياة للشعوب، مؤكّدًا أنَّه يتمنى أن يعي طلابنا أدوارهم المنوط بهم القيام بها، وأن ينشدوا المثالية دائماً في حياتهم، وأن يكونوا أصحاب رسالات.

هبة السمري: احرصوا على تنمية قدراتكم وتسلحوا بالمعرفة والتدريب

من جهتها، قدمت الدكتورة هبة السمري عميد الكلية التهنئة للطلاب، والتحية والتقدير لضيوف شرف المهرجان والذين هم بمنزلة النموذج والقدوة لطلابنا، آملين أن يستفيد الطلاب من خبراتهم، وتقدمت بالشكر لقيادات الجامعة على الدعم الكامل للكلية، وحرصهم على توفير كل الإمكانات التي تتيح للطلاب مستوي أكاديمي وتدريبي بجودة عالية.

وتقدمت «السمري» بالشكر لأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة بالكلية، والجهاز الإداري، على التعاون المثمر وإخراج هذا المهرجان للنور، مؤكّدة أنَّ اليوم يوماً مميزاً ولحظات تدعو للفخر والاعتزاز، ففيه يشهد الجميع ثمرة عمل دؤوب وجهد متواصل على مدار سنوات الدراسة، حتى نرى اليوم مشروعات طلابنا بالمستوى الذي يسمح لهم المنافسة محلياً وإقليمياً مع طلاب الإعلام في كل الجامعات.

وأشارت إلى أنَّ المهرجان هو احتفال بمرحلة جني ثمار الجهد الذي بذله الطلاب لتخرج أعمالهم بالشكل الذي يأمله الجميع استمراراً لرحلة التميز، التي بدأها زملاؤهم في السنوات السابقة، وأن رحلة التعليم لا تنتهي، فلابد من حرص الطلاب دائماً على تنمية قدراتهم والتسلح بالمعرفة والتدريب المستمر.

استضاف المهرجان السنوي لـ جامعة النهضة هذا العام الفنانة الكبيرة ليلى عز العرب، ومساعد الإخراج الأستاذ حسيني كمال، ولأول مرة في قائمة ضيوف المهرجان عمل درامي يمثل رؤية مختلفة لسكان منطقة الأسمرات وإبراز جهود الدولة التي حولت الحلم إلى حقيقة من خلال مسلسل «الحلم» وتكريم نجومه.