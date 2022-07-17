الدفاع الأوكرانية تكذب موسكو: قواتها لم تنجح في استهداف أنظمة «هيمارس»

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، قبل قليل، أن القوات الروسية لم تنجح في استهداف أنظمة «هيمارس» التي تملكها كييف.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد، تدمير معدات إطلاق لنظام صواريخ «هيمارس» الأمريكية في دونباس في أوكرانيا .

وأوضح متحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية في تصريحات لقناة «العربية»، أن القوات الروسية عجزت عن تحقيق أي تقدم خلال الأيام الأخيرة، قائلا: أن «القوات الروسية تقصف بالصواريخ مدنا أوكرانية مسالمة، مشيرا إلى أنه ليس لدى كييف أي مؤشرات عن هجوم روسي موسع».

لا توجد أي منطقة آمنة في أوكرانيا

ونوه المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية، بأنه لا توجد أي منطقة آمنة في أوكرانيا.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية، أعلنت فى وقت سابق اليوم الأحد، أنه تم تدمير معدات إطلاق لنظام صواريخ «هيمارس» الأمريكية في دونباس، بالإضافة إلى مستودع لصواريخ مضادة للسفن من طراز Harpoon في أوديسا بجنوب أوكرانيا.

تدمير معدات إطلاق لنظام صواريخ هيمارس الأمريكية في دونباس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، أن القوات الروسية دمرت بأسلحة برية عالية الدقة في منطقة كراسنو أرمييسك بدونيتسك، منصة إطلاق ومركبة تحميل لراجمة صواريخ من طراز HIMARS أمريكية الصنع.

ولفت إلى أن صواريخ بعيدة المدى عالية الدقة أطلقت من الجو دمرت في أحد مباني مؤسسة صناعية في مدينة أوديسا مستودعا لتخزين صواريخ Harpoon المضادة للسفن التي سلمتها دول الناتو لأوكرانيا

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا فى الرابع والعشرون من فبراير الماضى، وفرض عدد من الدول عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.

فيما تستعد روسيا، لمرحلة ثانية من الحرب على أوكرانيا خلال الأيام المقبلة، بحسب مصادر مسؤولة أوكرانية.