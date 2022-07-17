رئيس «تنمية الصعيد»: إنشاء مدينتين جديدتين في الأقصر وأسوان

قال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن عملية التنمية في محافظات الصعيد شملت تطوير الطرق والبنية التحتية، مع ربط شرق وغرب النيل بعضهما البعض من أجل تسهيل حياة المواطنين، «بنحاول نوفر للمواطنين حاجتهم وبنعملهم كل اللي محتاجينه في كل التخصصات».

صالح: جميع المدن الجديدة ستكون متكاملة

وأضاف «صالح»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن إنشاء مدينة إسنا الجديدة في محافظة الأقصر ومدينة جديدة أخرى في أسوان تكون بمثابة مدن متكاملة، وتوفر حياة كريمة وتعليم وصحة وفرص عمل للمواطنين في الصعيد.

مواجهة التحديات الموجودة في الصعيد

واستطرد: «المدن الجديدة بنواجه بها التحديات اللي كانت موجودة في الصعيد قبل ذلك، والمدن الجديدة هي نجاحات لمستقبل مشرق لصعيد مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخلال شهر ديسمبر من العام الماضي تم افتتاح مدينة أسوان الجديدة، والنهاردة خصصت الدولة أراضي من المملوكة للدولة في أسوان لإنشاء المدينة الجديدة».

وأوضح أن المدينتين الجديدتين تحققان التنمية وتوفران فرص العمل، ويفتح ذلك الآفاق للأجيال المقبلة: «الدولة والمواطنين المصريين شهدوا تطور ودعم من الدولة لإنشاء وتنمية محافظات الصعيد، وأشاد البنك الدولي بتلك التنمية والأعمال الجديدة التي توفر حياة كريمة لأبنائنا، ولاحظنا فرق كبير بين العصر الحالي والعصور السابقة للاهتمام بتنمية الصعيد».

وتابع: «الأقصر من المدن السياحية، ومدينة جديدة زي إسنا هيتفتح فيها مجالات للسياحة وفرص عمل لأبنائنا، وهذا يساعد في منع الهجرة الداخلية ما بين محافظات الصعيد والعاصمة».