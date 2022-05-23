تدريب أعضاء ومديري المراكز التكنولوجية بسوهاج ضمن برنامج تنمية الصعيد

شهد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، جانبا من تدريب أعضاء اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية، ومديري المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين على مستوى المحافظة، ضمن خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور المهندس أحمد حمدي مسؤول تحسين الخدمات ببرنامج تنمية صعيد مصر، والدكتور أحمد بياض استشاري المتابعة والتقييم، وحاتم عبد العزيز مدير عام الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، وعمر ممدوح المشرف العام على المراكز التكنولوجية بالمحافظة، ومحمد السيد رئيس اللجنة الفنية، وأعضاء اللجنة.

تأهيل الكوادر البشرية

وأوضح نائب محافظ سوهاج، أن التدريب شمل التعرف بكيفية إعداد التقارير، ومؤشرات الأداء بأسس علمية، وكذلك التعريف بأنواع التقارير، مشيرا إلى أن التدريب انتهى بإعداد تقرير شامل تمهيدا لاعتماده وتعميمه على باقي محافظات الجمهورية.

يأتي التدريب في إطار خطة محافظة سوهاج لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وتدريب العاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة؛ لتنمية مهاراتهم، وتحسين مستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.

مكبرة مكبرة في مدينة ناصر

في سياق آخر، شنت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، حملة مكبرة استهدفت مدينة ناصر؛ لرفع الإشغالات وضبط المخالفين.

وأوضح هلال زكي، رئيس حي شرق سوهاج، أن الحملة أسفرت عن مصادرة العديد من المضبوطات المتنوعة، منها «عربات يد، وبرنيكات بلاستيكية، وموازين، وشمسيات، واستاندات حديدية وخشبية»، وغيرها من المضبوطات، مؤكدا أن الحملات مستمرة لرفع الإشغالات ومنع التعديات على الطريق وتسهيل حركة المواطنين.