«علوم سوهاج» تنظم زيارة طلابية لمركز بحوث تنمية إقليم جنوب الصعيد

نظمت كلية العلوم بجامعة سوهاج، زيارة علمية لطلاب الفرقة الرابعة بمختلف التخصصات، لمركز بحوث تنمية إقليم جنوب الصعيد بالمحافظة والتابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بجزيرة قرمان، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، الذي أوضح أنَّ الرحلة العلمية تهدف لتعريف الطلاب بالإمكانيات الأكاديمية البحثية والمعملية، لزيادة التعاون بين كلية العلوم والأكاديمية في مختلف المشاريع البحثية، وإعداد كوادر طلابية قادرة على نشر البحث العلمي.

الكلية حريصة على تنمية المهارات البحثية للطلاب

وأضاف الدكتور حازم المشنب عميد الكلية العلوم بجامعة سوهاج، أن الكلية حريصة على تنمية المهارات البحثية للطلاب داخل الكلية وخارجها، وذلك يأتي تحقيقاً لرؤية ورسالة الكلية في إطار تنفيذ أهداف الخطة الإستراتيجية للكلية، موضحاً أنَّ الرحلة شملت زيارة حاضنة لأعمال التي تهتم بالمشاريع الاقتصادية، ومعمل دراسة المياه والبيئة، وأيضا زيارة عنابر التربية لدودة القز، وكيفية الوقوف على عملية إحياء عملية إنتاج الحرير، وكذلك زيارة معمل مشتقات إنتاج الحرير، ووحدة «الأكوابونيك» المختصة بتربية الأسماك، ومسرح العلوم بالتعاون مع الجامعة الأمريكية.

التعرف على جميع خطوات تصنيع الخلايا الشمسية

وأوضح الدكتور أحمد عبدالحكيم، أستاذ مساعد فيزياء علوم المواد بكلية العلوم في جامعة سوهاج، أنَّ طلاب الرحلة العلمية كان في استقبالهم الدكتور محمود جلال العارف، أمين عام مركز بحوث تنمية إقليم جنوب الصعيد، والدكتور حمدي أحمد سليمان، الأستاذ المساعد بقسم علم الحيوان ومدير مشروع «الأكوابونيك» بالشراكة بين الجامعة والأكاديمية.

وأكّد أنَّ الرحلة تضمنت أيضًا زيارة المعمل المصري الصيني المشترك للطاقة المتجددة، والتعرف على جميع خطوات تصنيع الخلايا الشمسية والمحاولات التي تتم من قبل الفريق البحثي لزيادة كفاءة هذه الخلايا وجعل سعرها تنافسي في سوق الطاقة، بالإضافة إلى معمل الأنسجة الذي يهتم بتوفير بيئة مناسبة لزارعة النباتات للحصول على أعلى إنتاجية منها.

جدير بالذكر أنَّ الزيارة شملت 25 طالبًا وطالبة من الفرقة الرابعة بالكلية، وذلك بمرافقة الدكتور أحمد محمد عبدالحكيم أستاذ مساعد فيزياء علوم المواد، والدكتور على عبده محمود مدرس الكيمياء غير العضوية، والدكتورة وفاء أحمد محمد سليمان مدرس الجيولوجيا، والدكتورة أسماء نصرالدين إبراهيم مدرس بعلم الحيوان.