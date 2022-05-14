تنمية الصعيد: نعمل على تحسين خدمات البنية الأساسية بكل أنواعها

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير مكون الاعتبارات البيئية والاجتماعية ببرنامج تنمية الصعيد، إن البرنامج يعمل على تحسين خدمات البنية الأساسية بكل أنواعها، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال دعم المناطق الصناعية والتكتلات والأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى تطوير الممارسات الخاصة بالإدارات المحلية.

جاد الكريم: البرنامج تشرف عليه وزارة التنمية المحلية منذ عام 2018

وأضاف «جاد الكريم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن البرنامج تشرف عليه وزارة التنمية المحلية منذ عام 2018، ومؤخرا أشاد البنك الدولي ببرنامج تنمية الصعيد في مصر، حتى أنهم قالوا إن خطى البرنامج تسير على الطريق الصحيح.

وتابع قائلا: «البنية الأساسية خلت معدلات الفقر تقل ووفرت فرص عمل للمواطنين هناك وقللت من الهجرة الداخلية من محافظات الصعيد إلى القاهرة، وكان هناك الكثير من الأنشطة الاقتصادية المهملة والتي تم استعادة زخمها مرة أخرى، واستطاعت أن تنتج حرفا مختلفة تنافس في داخل وخارج مصر».

وأوضح أن ما يحدث في محافظة المنيا حاليا هو صناعة تكتلات لصناعة الموبيليا والتي ستكون دمياط الصعيد بعد الانتهاء من البرنامج هناك، «ده مكنش ممكن يحصل إلا من خلال محاور البرنامج الثلاثة، بنستثمر في الكوادر البشرية في التنمية المحلية والاستثمار في البنية الأساسية لأنه مفيش مستثمر هيستثمر ومفيش بنية تحتية، ودعم المشروعات الصغيرة».

الدولة استثمرت خلال الـ7 سنوات السابقة ما يزيد عن تريليون جنيه

وتابع: «استثمرت الدولة المصرية خلال الـ7 سنوات السابقة ما يزيد عن تريليون جنيه، وعوامل النجاح كانت مكتملة لدى البرنامج حتى ظهر للنور وأسعد الكثيرين من مواطني الصعيد».