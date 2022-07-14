خبير اقتصادي: حديث رئيس الوزراء اليوم «مكاشفة» تطمئن المواطنين

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تحدث اليوم وفق الموازنة العامة الجديدة 2022 - 2023، كما كشف الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، والتغييرات التي تحدث في العالم وتأثيراتها على الاقتصاد المصري.

رئيس الوزراء تحدث عن كيفية إدارة الأمور الاقتصادية

وأضاف «بدرة»، خلال اتصال هاتفي بنشرة أخبار «ten»، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء تحدث عن كيفية إدارة الأمور الاقتصادية التي تمس المجتمع المصري وكل الأسر المصرية مع تحريك سعر السولار والبنزين أمس، وكشف أمام الجميع حجم استهلاك الدولة، والذي يصل لـ100 مليون برميل سنويا تقريبا، وهذا رقم كبير.

وتابع: «ابتدينا نحرك، حتى لو أرقام بسيطة، 50 قرش أو ما يقرب من الجنيه، ودة هيخفف عبء على القطاعات التانية، يعني التعليم مش هيتأثر، الصحة في بنود الصرف داخل الموازنة».

وأكد أن مكاشفة رئيس الوزراء للمواطنين بالحقيقة من شأنه بث الاطمئنان لكيفية التغيرات الاقتصادية مع الحكومة، «دكتور مصطفى بيقول إن الأحداث دي كلها جاية من التضخم العالمي اللي بيأثر علينا بشكل كبير».

الدولة لا تبخل على الشعب للتحسين من الخدمات

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البترول «مش بإيدينا»، ولكن الدولة انتهجت برنامجا للإصلاح الاقتصادي وتجري إصلاحا في حياة المواطنين، كما أنها أطلقت برنامج «حياة كريمة» لإدخال خدمات كاملة لما يقرب من 60 مليون مواطن.

وأشار إلى أن الدولة لا تبخل على الشعب للتحسين من الخدمات التي تقدمها، وهناك أمور خارج نطاق السيطرة مثل أسعار البترول وحركة النقل العالمية والطيران وحبوب المحاصيل الزراعية.