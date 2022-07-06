خبير اقتصادي: مصر حجزت مكانا على خريطة تكنولوجيا المعلومات العالمية

قالت الدكتورة وفاء علي، الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ«الوطن» إنه لاشك أن الجمهورية الجديدة ليست شعارا، ولكنها حقيقة واقعة تسعى إلى خلق جيل جديد يواكب التطورات التكنولوجية، ولذلك جاءت منصة مصر الرقمية التي افتتحها السيد الرئيس اليوم لتنفيذ استراتيجية مصر للتحول نحو الشمول المالي ودعم الفكر الابتكاري لخلق مجتمع رقمي متكامل من خلال المحافظة وبناء أهم أصل من أصول الدولة ألا وهو الإنسان المصري، وتطوير قطاعات الدولة وتعزيز مكانة مصر على خريطة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ارتفاع المؤشرات الاقتصادية

وأضافت الخبير الاقتصادي، تعليقاً على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي منصة مصر الرقمية، اليوم: «لقد ارتفعت مؤشرات هذا القطاع في النمو بالرغم من كل التحديات الاقتصادية، ليحقق أعلى مؤشرات في النمو ليحافظ على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموا بنسبة تمثل 16% في عام 20 / 21 مقارنة بعام 19 / 20 وكانت 15.2% وقد جاءت مصر ضمن أسرع 10 دول نموا في الشمول المالي وبالتالي حافظت مصر على مكانتها كمقصد رائد عالمي في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والتمهيد للخدمات العابرة للحدود».

خدمات منصة مصر الرقمية

وتأتي منصة مصر الرقمية لتقدم خدماتها من خلال منافذ متعددة وتسعى مصر إلى بناء القدرات البشرية الرقمية وزيادة أعداد المتدربين لتصل إلى 200 ألف متدرب خلال العام 21 / 22 بالإضافة إلى مراكز الإبداع لمصر الرقمية ومدارس مصر للتكنولوجيا التطبيقية لإعداد جيل من العمالة الفنية القادرة على المنافسة في سوق العمل بالإضافة إلى رفع الوعي وتعزيز المعارف والمهارات الرقمية لحوالي 68449 من المواطنين بالمشروع القومي حياة كريمة وهكذا تواكب الدولة المصرية الرقمنة التي هي الأكثر بروزا في عالم اليوم.

وأكدت «وفاء» في تصريحاتها أن مصر الآن تنظر إلى الأهداف البعيدة قبل القريبة وتسعى لبناء الإنسان المصري، أهم مالديها، وبناء اقتصادي رقمي يواجه تحديات العالم والتطورات الاقتصادية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي يطلق منصة مصر الرقمية

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق منصة مصر الرقمية بشكل رسمي، قائلًا: «إيمانا منا بأهمية بناء دولة رقمية عصرية حديثة وحرصًا على تيسير إتاحة الخدمات الإلكترونية لكل فئات الشعب المصري، على بركة الله أعلن الإطلاق الرسمي لمنصة مصر الرقمية».