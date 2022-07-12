اقتصادي: ارتفاع نسبة التضخم في أمريكا لـ9% الأعلى منذ 42 عاما

قال أمجد عطية، المحلل والخبير الاقتصادي، إنّ هناك أسبابا متعلقة بارتفاع سعر الدولار، أهمها قيام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة على الدولار الأمريكي باستمرار، ومن المتوقع أن ترتفع الفائدة مرة أخرى بالتزامن مع وقف روسيا لضخ النفط.

توقعات بقطع روسيا للغاز الطبيعي بشكل كامل عن أوروبا

وأوضح «عطية»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مال وأعمال» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ هناك توقعات بقطع روسيا للغاز الطبيعي بشكل كامل عن أوروبا في الشتاء المقبل، وهو ما يُنذر بمشكلة كبيرة في الطاقة بالبلاد الأوروبية، وخصوصًا ألمانيا، ما يؤثر على معدلات النمو الاقتصادي في أوروبا.

اقتصادي: الدول الأوروبية لا يمكنها رفع سعر الفائدة مثل أمريكا

وأشار «عطية»، إلى أن ما يحدث الآن لليورو هو ضعف مقابل زيادة قوة الدولار، لافتا إلى أن المركزي الأوروبي لا يتخذ نفس الطريق برفع أسعار الفائدة على اليورو مثلما فعل البنك الفيدرالي الأمريكي، وهو ما ترتب عليه انخفاض سعر اليورو أمام الدولار.

وتابع المحلل الاقتصادي: «هناك صعوبة متعلقة بمنطقة أوروبا فعلى الرغم من اتفاق دولها على النظام المالي فإنّه لا يوجد نظام ضريبي موحد يجمعها وهو ما جعل من الصعوبة على البنك المركزي الأوروبي محاكاة ما يقوم به البنك الفيدرالي الأوروبي، وكل دولة في الاتحاد الأوروبي لديها وضعها الخاص الذي لا يسمح برفع سعر الفائدة».

وأكد أمجد عطية، المحلل الاقتصادي، أن الاتحاد الأوروبي يحاول أن يكون أكثر تنافسية، وانخفاض سعر اليورو قد يزيد من القدرة التنافسية لأمريكا واليابان، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يخشى من رفع الفائدة، وأن التقرير الشهري لمعدلات التضخم والمنتظر إعلانه غدًا من المتوقع أن يأتي بنسبة 9%، وهي الأعلى منذ 42 سنة في الولايات المتحدة الأمريكية.