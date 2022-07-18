استكمال محاكمة أحمد آدم في قضية التهرب الضريبي اليوم

تنظر محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة في التجمع الخامس، بعد قليل، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة الفنان أحمد آدم، بتهمة التهرب من دفع مبلغ مالي قدره 300 ألف جنيه للضرائب.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد غانم، وحضور المستشار أحمد عبدالعليم، وكيل النائب العام.

اتهام أحمد آدم بالتهرب الضريبي

وجهت النيابة العامة لـ أحمد آدم تهمة التهرب الضريبي، في وقت سابق، من سداد الضرائب عن برنامجه الذي تم عرضه في عام 2013 «بني آدم شو»، وأنّه وفقًا لقرار وزارة المالية، فرض القانون غرامة مالية حدها الأدنى 200 جنيه، وحدها الأقصى 2000 جنيه على من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي في موعده، أو قدمه متضمنا بيانات غير صحيحة، تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.

فيلم 200 جنيه

ومؤخرا شارك الفنان أحمد آدم في فيلم «200 جنيه»، بطولة الفنان أحمد رزق، أحمد السقا، هاني رمزي، خالد الصاوي، طارق عبد العزيز، ليلى علوي، مي سليم، محمود حافظ، دينا فؤاد، أحمد صلاح السعدني، ملك قورة، ومن تأليف أحمد عبد الله، ومن إخراج محمد أمين، والذي عرض مؤخرا في دور العرض بمصر، وحقق نجاحا كبيرا، والتي كانت تدور أحداثه حول مبلغ 200 جنيه تنتقل من شخص لآخر من مختلف الطبقات الاجتماعية والأماكن السكنية، حيث السيدة عزيزة التي يسرق ابنها عنتر 200 جنيه من معاشها، ويتفق مع صديقه شيمي على اقتسامها، وتدور الدوائر ومعها ورقة 200 جنيه بين أكثر من شخص.