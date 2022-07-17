كواليس صادمة في «جريمة الجيران» بإمبابة.. قتله بسبب ركنة سيارة

كانت الحياة تسير بشكلها الطبيعي داخل إحدى الشوارع الرئيسية في منطقة إمبابة وفى لحظة قطع الهدوء صوت مشادة كلامية بين أحد الأشخاص وجاره داخل الشارع بسبب الخلاف على ركن السيارة، وبمجرد أن لاحظ الأهالي نشوب المشادة الكلامية بين الجيران حاولوا التدخل وإنهاء الأمر، ولكنهم تفاجأوا بالمتهم يطعن المجني عليه بسلاح أبيض كان يحمله، فاستقرت الطعنة في قلب الضحية ليسقط على الفور غارقًا في دمائه وسط بركة من الدماء.

محاولات لإنقاذ المجني عليه

بجرد أن سقط المجني عليه أرضًا لم يتلفظ بكلمة واحدة، الدماء كانت تتساقط من جسده، أصاب الهول كل الأهالي الموجودين في الشارع بمنطقة امبابة ، بعضهم كان يصرخ من هول الموقف والبعض الآخر حاول إنقاذ المجني عليه ولكن الطعنة كانت نافذة وتوفي في الحال قبل أن يتم نقله إلى المستشفى.

أبلغ الأهالي رجال الشرطة اللذين انتقلوا على الفور إلى مكان الواقعة، وتم القبض على المتهم، وانتقلت جهات التحقيق وناظرت جثمان الضحية وأمرت بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في المكان.

المتهم يعترف

المتهم اعترف بتفاصيل جريمته أمام جهات التحقيق، وقال: «اختفلنا على ركن السيارة، قولت ليه المكان ده مكاني وبركن فيه كل يوم.. بلاش تركن هنا فشتمني، عشان كده طلعت المطواة وطعنته في قلبه فوقع على الأرض ومات بعدها»، كما قررت جهات التحقيق حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد أن حاصرته بأدلة الاتهام.

وقال 3 شهود عيان على الواقعة أنهم فشلوا في فض المشاجرة بعد أن أمسك المتهم بسلاح أبيض وهددهم به بذات المصير في حالة التدخل.