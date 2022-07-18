انتشال جثمان الطفلة مريم من نيل حلوان بعد 48 ساعة من سقوطها

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان الطفلة «مريم» من نهر النيل بمنطقة المعادي بعد 48 ساعة من الجهد المتواصل للتعرف على مكان وجودها عقب سقوطها بنهر النيل أسفل الكوبري الجديد بحلوان أثناء لهوها، لتدفع الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بفرقة من الغواصين للبحث عن الجثمان.

بداية الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من غرفة عمليات النجدة مفاده سقوط طفلة من أعلى كوبري الدائري الأوسطي بنهر النيل بمنطقة حلوان، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين أن الطفلة تبلغ من العمر 13 عاما، سقطت في مياه النيل وحاول عدد من المواطنين إنقاذها، ولكنها غرقت وجرفها التيار بعيداً عن مكان سقوطها، وقامت فرقة من الغواصين بالبحث عنها في أعماق النيل لانتشال جثمانها وتسليمه لأسرتها.

التحريات: الطفلة سقطت من ارتفاع 30 مترا

وبينت تحريات الأجهزة الأمنية أن الطفلة سقطت من ارتفاع أكثر من 30 متراً، وقت مرحها ولهوها برفقة أسرتها، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بفرق إنقاذ نهري بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية لانتشال جثمان الغريقة والوقوف على ملابسات الواقعة.

وأخطرت النيابة العامة بتفاصيل الواقعة والتي أمرت بنقل جثمان الطفلة بعد انتشالها لمشرحة زينهم وانتدبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وإعداد تقريراً مفصلاً بحالتها يوضح سبب الوفاة.

غرق غطاس من قوة الإنقاذ النهري أثناء بحثه عن جثمان الطفلة مريم

وفي سياق متصل لقي غطاس من عناصر الإنقاذ النهري بالقاهرة مصرعه غرقاً في مياه النيل أثناء رحلة بحثة برفقة زملائه عن جثمان الطفلة «مريم غ» بمنطقة طرة البلد، وجرى انتشال جثمانة ونقله إلى المستشفى تمهيدًا لتسليمه لذويه، ودفنه بمقابر أسرته.