ضبط طالب ثانوي يروج نقودا مزورة بالمراغة

تمكن الأهالي بمركز المراغة من ضبط أحد طلاب الثانوية العامة وبحوزته عملة مزورة بقصد ترويجها، وتم تسليم الطالب لمركز شرطة المراغة ليقضي ما تبقى من الامتحانات ما بين التحقيقات.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين العابدين مدير أمن سوهاج والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية يفيد بتلقي إخطار من مأمور مركز شرطة المراغة بمحافظة سوهاج يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة المراغة بمحافظة سوهاج من كل من المدعو «أبو بكر ا م ا» سن 38 عاما وصاحب محل بقالة بدائرة مركز المراغة بمحافظة سوهاج، و«حلمي ك ا ع» سن 57 عاما صاحب محل بقالة بدائرة مركز المراغة بمحافظة سوهاج، ويقيمان بذات الناحية بمركز المراغة بمحافظة سوهاج.

ضبط المتهم وتسليمه للجهات الأمنية

بتمكنهما بمساعدة الأهالي بأحد الشوارع الجانبية بمنطقة بندر المراغة بمركز المراغة بمحافظة سوهاج من ضبط المدعو «محمد ن ف ا» سن 17 عاما طالب ثانوية عامة ويقيم بدائرة مركزالمراغة بمحافظة سوهاج وبحوزته مبلغ 4100 جنيهاً عملات ورقية فئة المائة جنيه «مقلدة» ومبلغ 438 جنيهاً وتروسيكل «بدون لوحات معدنية» وذلك أثناء تردده على المحلين المشار إليهما لترويج المبلغ المقلد، وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الترويج، تم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

متابعة المتهم حتى تم ضبطه

وأفادا صاحبا محلي البقالة لـ«الوطن» بأن الطالب اعتاد التردد عليهم وطلب بضائع بالجملة بكميات كبيرة ولم يشكا به لصغر سنه ، ولكن مع تكرار زياراته واكتشاف نقود مزورة عقب زيارته، تم إعداد الكمين له.