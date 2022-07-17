العثور على جثة مسن متعفنة بمنزلة في سوهاج

رائحة كريهة أزكمت أنوف أهالي مركز جرجا بمحافظة سوهاج بمحيط مركز الشرطة، تبين أن مصدرها من منزل مسن يقيم بمفرده ليسارع الأهالي بإبلاغ الشرطة، التي عثرت على جثة المسن وتم نقلها لمستشفى جرجا المركزي.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين العابدين والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية يفيد بتلقي إخطارا من مأمور مركز جرجا بسوهاج بورد بلاغ لمركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من منزل في دائرة مركز شرطة جرجا.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور، تم الانتقال إلى موقع البلاغ، حيث انتقلت وحدة بحث جنائي، وبالفحص تبين وجود جثة المدعو «محمد ص م ش»، 67 عاما، عامل ويقيم بذات الناحية بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، موجودة بالطابق الثاني بالمنزل يرتدي كامل ملابسه.

العثور على جثة المسن

وبمناظرتها تبين أنها في حالة تعفن رمي، وتبين سلامة نوافذ وأبواب المنزل، وأفاد نجل شقيقه بمضمون ما تقدم، مضيفا أن عمه المذكور يقيم بمفرده بالمنزل، وأنه اعتاد النوم أعلى سطح المنزل ليلاً، وعقب استيقاظه ونزوله من أعلى سطح المنزل بواسطة سلم خشبي اختل توازنه وسقط مغشيا عليه ووافته المنية، واكتشف وفاته اليوم، ولم يتهم أحدا بالتسبب فـي ذلك.

وتحرر محضر بالواقعة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا المركزي لتوضع تحت تصرف النيابة وجاري عمل التحريات اللازمة لمعرفة سبب الوفاة.