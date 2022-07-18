عضو تنسيقية الشباب: اختلاف وجهات النظر «ظاهرة صحية» في الحوار الوطني

قال محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني يعد تجربة فريد من نوعها بالدولة المصرية يضم كافة التيارات، ومنذ أول اجتماع لمجلس الأمناء رأينا التنوع بين الأيدولوجيات والتي تؤكد الرغبة الحقيقية للدولة المصرية لاستيعاب كل الأيدولوجيات.

اختلاف وجهات النظر ظاهرة صحية

وأضاف «السباعي»، خلال لقاء ببرنامج «الحوار الوطني»، المذاع على شاشة extra news، ويقدمه الإعلامي محمود السعيد، أن اختلاف وجهات النظر ظاهرة صحية طالما هناك اتفاق على البعد الوطني وتحقيق الغاية المُثلى في الدولة التي نتمناها في الجمهورية الجديدة، وهي دولة مدنية حديثة ديمقراطية تستوعب كل التيارات، وتعطي الفرصة الكاملة للجميع.

وأشار إلى أنه من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الأمانة الفنية للحوار الوطني هو الإعداد لوثيقة أو لائحة سلوكية وأخلاقية تنظم الحوار ثم الحديث عن المحاور، لافتا أن كل التيارات المشاركة مشهود لها بالوطنية والكفاءة، وأولى الخطوات هو الاستماع لكل الأطراف.

94 ألف طلب من مواطنين لديهم رؤى وأهداف

ولفت إلى أن من يستجيب للحوار الوطني هو في المقام الأول شخص وطني ويهدف بأن تكون مصر في مكان أفضل، ومن لا يستجيب فهو في معزل، فالاستجابة للدعوات التي أطلقها الرئيس السيسي تعد اعترافا ضمنيا أنه شريك في هذا الوطن من وجهه نظره، والشيء اللافت هو تلقي ما يقرب من 94 ألف طلب من مواطنين لديهم رؤى وأهداف يتمنون تحقيقها من خلال الحوار.

وعن سبب عدم إدارة الحوار الوطني من قبل مجلسي الشيوخ أو النواب، قال إن مهام كلا المجلسين يحددهما الدستور، والذي لم ينص على أن من ضمن مهامهما إدارة الحوارات الوطنية، بينما الأكاديمية الوطنية للتدريب تعد من أهم النجاحات خلال السنوات الأخيرة، ونموذجا حقيقيا لتأهيل ليس فقط الشباب ولكن كافة القيادات، ولديها تجارب مهمة في إدارة الحوارات أبرزها منتدى شباب العالم وماله من صدى دولي وعالمي.

الأكاديمية الوطنية للتدريب حيادية وليست مسيسة

وأشار إلى أن الأكاديمية حيادية وليست مسيسة، ولكنها مؤسسة وطنية في المقام الأول تهدف لصالح الوطن وقادرة على تحقيق التوافق بشكل أول بآخر، من خلال التجارب العديدة مثل التدريب أو التأهيل أو إدارة المؤتمرات.

وأكد أن من يدير الحوار الوطني هو مجلس أمناء الحوار الوطني برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، والأمانة الفنية على رأسها المستشار محمود فوزي، والتي يشهد لهما بالكفاءة والوطنية، بينما الأكاديمية الوطنية للتدريب معنية بإدارة اللوجستيات سواء بالاستضافة أو الأعمال الإدارية.