هبة قطب: «الملل في الجواز زي التعبان الدفيان اللي هيعض العلاقة في مقتل»

قالت الدكتورة هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الزوجية، إن الملل الزوجي شيء طبيعي، موضحة «أنا بشبه الملل الزوجي بإحساس الجوع، يعني البطن بتفضى فبتبعت إشارات معينة للمخ بأنه يزود الرغبة في الطعام».

الملل في الزواج مثل التعبان الدفيان

وأضافت هبة قطب، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه إذا جرى تحويل الملل في الزواج لملل مستقر سيؤدي لنهاية العلاقة بين الزوجين ولن تستقر كما يعتقد البعض، متابعة: «الملل في الزواج مثل التعبان الدفيان مع مرور الوقت ولو سبناه هيطلع يعض العلاقة في مقتل ولازم العلاقة دي هتموت».

وأشارت إلى أن نسبة الملل في الزواج كبيرة في المجتمع، ولكن البعض ينتبه ويتدارك الموقف ويبدأ في التغلب على هذا الملل، والبعض لن يتدارك وبالتالي ستنتهي علاقتهم.

وتابعت: «نفس الراجل ونفس الست ونفس البيت ونفس العيشة ونفس العربية ونفس الشغل ونفس الخروجات ونفس الأهل ونفس الأصدقاء ونفس مكان المصيف كل هذه الأشياء تؤدي لزهق وملل غير طبيعي، وفيه ناس بتحب تغير».

لماذا الشغف بين الزوج وأصدقائه أكبر من زوجته؟

ولفتت إلى أنه للتغلب على هذا الملل قد يتم كسره عن طريق تغيير مكان الفسح أو السفر لمكان جديد أو تزيين المنزل بشموع وإضفاء جو رومانسي، «كل الحاجات دي بنلاقيها في الأفلام، دي نصايح بتبقى سطحية جدا».

وعن عدم الشعور الزوج بالملل بين الأصدقاء مقارنة مع زوجته أو العكس، قالت: «عشان الزوج لما بيقابل صاحبه مش بيتقابلوا في كامل الحياة، بيتقابلوا في الآخر في نقطة مشتركة ما بينهم، وبالتالي بيكون فيه شغف، زي ما بيتكلموا عن الكورة، لكن ممكن اهتمامات الزوجة مش مشتركة مع الزوج».

مواجهة الملل الجنسي

وعن مواجهة الملل الجنسي، قالت إنه يجب ألا تكون العلاقة الحميمة بها ملل أو ليست نمطية أو لا تكون بنفس الخطوات أو نفس المكان والتوقيتات والطرق، متابعة: «فيه فرق بين الجنس الممتع والممتع جدا، زي الجعان وبياكل عيش حاف هيشبع بس مش هيستمتع، لكن لو بياكله بالكباب هيشبع وهيستمتع جدا».

ولفتت أنها تعتقد أن أكثر من 60% من علاقات الملل الزوجي لها علاقة بالملل الجنسي.