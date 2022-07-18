القائم بأعمال رئيس سريلانكا المستقيل يعلن حالة الطوارئ في البلاد

أعلن القائم بأعمال الرئيس السريلانكي، «رانيل ويكرميسينج»، حالة الطوارئ في عموم البلاد، اعتبارًا من اليوم الإثنين، من أجل الأمن وحماية النظام العام والحفاظ على الإمدادات، وفقا لبيان نشرته الجريدة الرسمية في البلاد.

وفي 15 يوليو الجاري، أدى «ويكرميسينج»، اليمين الدستورية كرئيس بالنيابة، وعقب آدائه اليمين أعلن حالة الطوارئ الأسبوع الماضي، بعد فرار رئيس البلاد «جوتابايا راجاباكسا»، دون إعلان خبر هروبه رسميًا أو نشره في الجريدة الرسمية.

السلطات تعلن حالة الطوارئ عدة مرات منذ أبريل الماضي

وكانت السلطات في سريلانكا، أعلنت حالة الطوارئ، عدة مرات منذ أبريل الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز»، للأنباء في نشرتها باللغة الإنجليزية، واليوم الإثنين، ظلت العاصمة التجارية للبلاد «كولومبو»، هادئة.

وأمر «ويكرميسينج»، جيش بلاده ببذل كل ما في وسعه للحفاظ على النظام، وسيتم إرسال تعزيزات من الشرطة والجيش إلى «كولومبو»، لضمان الأمن حول البرلمان قبل التصويت، بعد غد الأربعاء.

20 يوليو.. انتخاب برلمان سريلانكا رئيسًا جديدًا للبلاد

وتشهد سريلانكا، غدا الثلاثاء، إعلان أسماء المرشحين للرئاسة، فيما أكدت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، أنه من المقرر انتخاب برلمان البلاد رئيسا جديدا في 20 يوليو الجاري بعد استقالة الرئيس جوتابايا راجاباكسا، الذي فر إلى سنغافورة عبر جزر المالديف، وأرسل رئيس البلاد خطاب استقالته إلى رئيس البرلمان ماهيندا يابا أبيواردينا.

واقتحم متظاهرون في 9 يوليو الجاري، مقر إقامة راجاباكسا، الذي اضطر إلى الفرار، وذكرت وكالة «رويترز»، أن ويكرميسينج، الذي تولى رئاسة الوزراء، 6 مرات يعتبر حليفًا لرئيس سيرلانكا المستقيل، فيما قال متحدث باسم المتظاهرين المعتصمين في العاصمة «كولومبو»، لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إن المتظاهرين يدرسون مع المجموعات المشاركة في الاعتصام توجيه حملة ضد «ويكرميسينج».