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رئيس وزراء سريلانكا يؤدي القسم رئيسا للبلاد.. وانتخابات في 20 يوليو

كتب:

محمد الليثي
09:21 ص | الجمعة 15 يوليو 2022
رئيس الوزراء السريلانكي

رئيس الوزراء السريلانكي

أدى رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريمسينغه، القسم رئيسا بالنيابة للبلاد، اليوم، وذلك بعد استقالة الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا، الذي توجه أمس من المالديف إلى سنغافورة التي أعلن استقالته منها. 

انتخابات في 20 يوليو 

ووفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية في نبأ عاجل، أعلن البرلمان السريلانكي أنه سيتم انتخاب رئيس جديد للبلاد في 20 يوليو الجاري. 

قبول استقالة الرئيس

وكان رئيس البرلمان السريلانكي ماهيندو يابو أبيواردن، أعلن، قبول استقالة راجاباكسا، وحدد موعدا لانتخاب رئيس جديد قائلًا: «سيتم انتخاب رئيس جديد للبلاد في 20 يوليو».

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محمد الليثي
بقلم محمد الليثي

صحفي وباحث متخصص في الشؤون الإسرائيلية ومترجم لغة عبرية - حاصل على ليسانس آداب قسم اللغات الشرقية بجامعة القاهرة عام 2011