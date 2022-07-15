رئيس وزراء سريلانكا يؤدي القسم رئيسا للبلاد.. وانتخابات في 20 يوليو

أدى رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريمسينغه، القسم رئيسا بالنيابة للبلاد، اليوم، وذلك بعد استقالة الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا، الذي توجه أمس من المالديف إلى سنغافورة التي أعلن استقالته منها.

انتخابات في 20 يوليو

ووفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية في نبأ عاجل، أعلن البرلمان السريلانكي أنه سيتم انتخاب رئيس جديد للبلاد في 20 يوليو الجاري.

قبول استقالة الرئيس

وكان رئيس البرلمان السريلانكي ماهيندو يابو أبيواردن، أعلن، قبول استقالة راجاباكسا، وحدد موعدا لانتخاب رئيس جديد قائلًا: «سيتم انتخاب رئيس جديد للبلاد في 20 يوليو».