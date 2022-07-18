مقتل شاب بطلق خرطوش في المطرية.. صدم آخر بدراجته النارية فانتقم منه أمام المارة

لقي شاب مصرعه متأثرا بإصابته بطلق خرطوش في البطن أمام المارة بمنطقة المطرية، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت جهات التحقيق المباحث بسرعة تحرياتها بشأن الواقعة وملابساتها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في مسرح الجريمة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بداية الواقعة

تلقى قسم شرطة المطرية، إخطارا من أحد المستشفيات، بوصول شاب مصاب بطلق خرطوش في البطن، ومصرعه أثناء إسعافة، وبالانتقال تبيّن العثور على جثة شاب يدعي «إبراهيم م. س» 26 عاما، وبالفحص تبيّن أنّه مصاب بطلق خرطوش في البطن، كما تبيّن خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية أخرى.

وكشفت التحريات، عن أنّ المجني عليه كان يقود دراجته النارية، وأثناء سيره في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة اصطدم بدراجته النارية بأحد الأشخاص، فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي.

وأوضحت التحقيقات، أنّ المارة تدخلوا وفضوا المشاجرة، وبعد فترة عاد الشاب مرة أخرى وبصحبته مجموعة من الشباب، إلى مكان وجود قائد الدراجة النارية، وأطلق تجاهه طلقة من فرد خرطوش وسقط على الأرض غارقا في دمائه.

وأشارت التحريات، إلى أنّ المارة حملوا الشاب المصاب وذهبوا به إلى المستشفى لإسعافه، إلا أنّه لفظ أنفاسه الأخيرة على الفور، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.