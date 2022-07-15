العثور على جثة شاب غريق في مياه نهر النيل بالوراق

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب في مياه نهر النيل بدائرة قسم شرطة الوراق، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما قررت جهات التحقيق التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على جثة الشاب الغريق تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة الوراق بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة غريق في مياه نهر النيل بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى محمد ع م، 42 عاما، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وتبين العثور على متعلقاته الشخصية وبطاقة الرقم القومي، ورجحت التحريات بأنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأن الشاب قفز من تلقاء نفسه في مياه نهر النيل، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق.

انتشال جثة غريق من مياه نهر النيل في مصر القديمة

وفي سياق آخر، تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقاهرة من انتشال جثة مسن غريق يدعى «علاء م ع» في العقد السادس من العمر، من مياه نهر النيل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، ولا توجد ثمه إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية في الوفاه من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.