القصة الكاملة لجريمة «مهندس العمرانية».. قتل حماه وطعن زوجته

سيل من الدماء على الأرض في صالة إحدى الشقق السكنية في منطقة العمرانية، وضحيتين على الأرض كل منهما ضج جسده بما فيه من طعنات متفرقة، بعدما سدد زوج الضحية الأولى لها ولوالدها طعنات متفرقة لشكه في سلوك زوجته، وتم القاء القبض عليه وأحالته النيابة العامة أمام المحكمة التي قضت بسجنه 10 سنوات عن التهم المنسوبة له بقتل حماه والشروع بقتل الزوجة.

الشك في السلوك خلف ارتكاب الجريمة

تأتي تفاصيل الواقعة ليناير 2018 عندما وجه المتهم، ويعمل مهندس معماري داخل إحدى الشركات الخاصة اتهامات لزوجته بخيانته لشكه في سلوكها إلا أنها رفضت كلماته اللاذعة وتركت عش الزوجية غاضبة عند والدها.

حاول الدفاع عن نجلته فسقط صريعا

محاولات عديدة من قبل والد الزوجة لإنهاء تلك الخلافات، فقام بالاتفاق مع الصهر وتحديد جلسة عرفية بينهما لحل المشكلة، تقابل المتهم والمجني عليهما داخل شقة الزوجية إلا أن القاتل وجه اتهامات لزوجته في شرفها فوبخهه الأب على تلك الكلمات ما أغضب الزوج فالتقط سكين ووجه طعنة لزوجته أمام والدها ما دفع الأب للهرولة تجاه نجلته لإنقاذها فوجه المتهم له عدة طعنات لقى على إثرها مصرعه وسقط جثة هامدة على الأرض.

المحكمة تعاقب المتهم بـ10 سنوات

لم يكتف المتهم بمشهد تلك الدماء فأكمل على زوجته بعدة طعنات فقدت على إثرها الوعي ثم فر هاربا، وقام الأهالي بإبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة بعمل التحريات الأولية، وتبين أن الزوج شروع في قتل زوجته وقتل والدها، وتم نقل المجني عليها الأولى إلى أقرب مستشفى للعلاج، وتم نقل الجثة للمشرحة وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد المتهم وإلقاء القبض عليه وعرضه أمام تحقيقات النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات وإحالته أمام محكمة الجنايات في العباسية والتي أسدلت الستار أمس السبت على القضية، وقضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات.