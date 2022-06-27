عرض المتهم بقتل والدته وشقيقه في المطرية على الطب الشرعي.. تحليل مخدرات

قررت جهات التحقيق عرض المتهم بقتل والدته وشقيقه بمنطقة المطرية على الطب الشرعي لإجراء الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة تحت تأثير المخدرات أو الكحوليات من عدمه، واستعجلت جهات التحقيق تقرير الطب الشرعي النهائي الخاص بسبب وفاة المجني عليهما، كما استعجلت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة وملابساتها، وكذلك تفريغ كاميرات المراقبة في محيط المنزل مسرح الجريمة.

بلاغ بالعثور على جثتي ربة منزل وابنها

تلقي مأمور قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالي بالعثور على جثتي ربة منزل وابنها مقتولين داخل منزلهما بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثتي كلا من «نادية.م.ع»، في العقد السادس من العمر، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، كما تبين أنها مصابة بعده طعنات في أماكن متفرقة من الجسم.

كما أظهر الفحص لجثة ابنها «محمد.ر.خ»، في العقد الرابع من العمر، أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين إصابته بعده طعنات في أماكن متفرقة من الجسم، وبمعاينة الشقة مسرح الجريمة تبين عدم وجود آثار عنف في مداخل ومخارج الشقة، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتوياتها.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط منزل المجني عليهما لتفريغها.

التحريات: الابن الأصغر وراء ارتكاب الجريمة

وكشفت التحريات أن الابن الأصغر، 28 سنة، وراء ارتكاب الواقعة بسبب الخلاف على الميراث، وأضافت التحريات بأن المتهم كان دائم التشاجر مع والدته وشقيقه بسبب رفضهما منحه المال لتعاطي للمخدرات، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة، وتم عرضه على النيابة العامة التي أصدرت قرارتها المتقدمة.