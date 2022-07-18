انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفلة مريم عقب انتشال جثتها من النيل

قررت جهات التحقيق، نقل جثمان الطفلة مريم، والتي انتُشلت جثتها مساء أمس الأحد، من نهر النيل بمنطقة المعادي بعدما استمر البحث عنها 48 ساعة من الجهد المتواصل لفرق الإنقاذ النهري إلى مشرحة زينهم، وانتدبت النيابة العامة عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها لتحديد سبب الوفاة، وإعداد تقرير مفصل بحالتها يوضح سبب الوفاة، كما صرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.

الطفلة سقطت في مياه النيل

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط طفلة من أعلى كوبري الدائري الأوسطي بنهر النيل بمنطقة حلوان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبعمل التحريات الأولية تبين صحة الواقعة وأن الطفلة تدعى مريم، وتبلغ من العمر 13 عاما، سقطت في مياه النيل أثناء سيرها رفقة أسرتها، والتي استغاثت بالمارة والمواطنين لمحاولة إنقاذ ابنتهم، وحاول عدد من المواطنين إنقاذ الطفلة، إلا أن التيار جرفها بعيدا عن مكان سقوطها.

سقطت من ارتفاع أكثر من 30 مترا

كما كشفت التحريات أن الطفلة سقطت من ارتفاع أكثر من 30 مترا، وقت مرحها ولهوها برفقة أسرتها، حيث زلت قدميها وسقطت في نهر النيل وجرفها التيار بعيدا حتى تم العثور على جثتها، مساء أمس.

48 ساعة من البحث المتواصل عن الطفلة في أعماق النهر

وصلت فرق الإنقاذ النهري وبحثت فرقة من الغواصين عنها في أعماق النيل لانتشال جثمانها وتسليمه لأسرتها إلا أنهم لم يجدوها لمدة 48 ساعة للتعرف على مكان وجودها عقب سقوطها بنهر النيل أسفل الكوبري الجديد بحلوان أثناء لهوها، لتدفع الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بفرقة من الغواصين للبحث عن الجثمان.

وتم إخطار النيابة العامة التي استعجلت الأجهزة الأمنية في تحرياتها النهائية حول الواقعة.