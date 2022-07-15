العثور على جثة فتاة داخل منزلها في ظروف غامضة بالمنيا.. «مشنوقة بإيشارب حريمي»

تكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة هامدة لفتاة داخل منزلها بمركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، لبيان أسباب الوفاة.

الفتاة مشنوقة بإيشارب حريمي

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بالعثور على جثة فتاة مشنوقة داخل منزلها بإحدى قرى مركز ملوي، وبانتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين إنه فتاة شابة تدعي ن- ر، تبلغ من العمر 24 عاما، وتقيم بقرية سيف الغربية التابع إدارياً لمركز ملوي، وتبين أنها مشنوقة بإيشارب في ظروف غامضة.

تم تشكيل فريق بحث لمعرفة أسباب الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إصابة 7 في انقلاب ربع نقل بسمالوط

وشهدت المنيا صباح اليوم، حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق فرعي أسفل محور سمالوط، في شمال المحافظة، ونتج عن ذلك إصابة 7 أشخاص تم نقلهم للمستشفى العام لتلقي العلاج.

كما شهدت المنيا قبل أيام مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بين عائلتين بقرية الخياري التابعة لمركز أبو قرقاص بسبب تجدد خلافات سابقة ونتج عن ذلك مقتل 2 من طرف واحد وإصابة 15 من الطرفين كما تم إلقاء القبض علي عدد من المشتبه بهم لتورطهم في الأحداث.

كما شهدت المنيا قبل يومين حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق المحيط أمام قرية جريس التابعة لمركز أبو قرقاص مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، كانوا عائدين من حفل زفاف وتم نقل جثثهم لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق.