تفاصيل غرق طفلة في النيل بعد سقوطها من كوبري حلوان: «الجثة اختفت»

كانت الطفلة التي تبلغ من العمر 13 عاما تسير رفقة أسرتها في أثناء عودتهم من إحدى أماكن الترفيه، وأثناء سيرها زلت قدمها وسقطت بشكل مفاجئ في نهر النيل بمنطقة حلوان جنوب القاهرة، وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» التفاصيل الكاملة لغرق طفلة من أعلى كوبري حلوان.

تفاصيل غرق طفلة من أعلى كوبري حلوان

لحظات تبدل فيها الحال بعدما سقطت الطفلة من أعلى كوبري الدائري الأوسطي أعلى دار المهندسين ونهر النيل بمنطقة حلوان جنوب القاهرة، تعالت صرخات الأسرة واستغاثت بالمارة والمواطنين لمحاولة إنقاذ الطفلة من الغرق من كوبري حلوان، إذ أسرع المواطنون الذين تصادف تواجدهم في أثناء حدوث الواقعة لإنقاذها، وحاول البعض الغوص في مياه نهر النيل أملًا في العثور على جثمان الطفلة لكن لم يجدوا شيئًا وباءت جميع محاولاتهم فشلاً.

البحث عن جثة الطفلة

أبلغ الأهالي غرفة عمليات النجدة والإنقاذ النهري بشان غرق الطلفة من أعلى الكوبري الأوسطي بمنطقة حلوان، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بفرق إنقاذ نهري بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية؛ لانتشال جثة واقعة غرق طفلة بكوبري حلوان والوقوف على ملابسات الواقعة، ومازال البحث مستمرًا حتى الآن.

وفي سياق آخر، انتشل رجال الإنقاذ النهري جثتين لشقيقين غرقًا بنهر النيل في الجيزة، وتمّ نقل الجثتين إلى المستشفى، وقررت النيابة التصريح بدفنهما.

ورد بلاغ لشرطة النجدة بالجيزة، بغرق شقيقين في نهر النيل، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وكشفت التحريات وأقوال شهود العيان، أنَّ الطفلين فقدا حياتهما نتيجة غرقهما في نهر النيل أثناء اللهو والسباحة.

وتمّ انتشال الجثتين، ونقلهما إلى المستشفى، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وقررت النيابة التصريح بدفنهما.