شكري: قمة شرم الشيخ للمناخ تمهد الطريق للإنجازات المستقبلية

قال سامح شكري وزير الخارجية «إنه فيما يتعلق بالتكيف مع التغيرات المناخية، فعلى الرغم من إطلاق هذا العمل للتكيف فإننا لم نحدد هذه الإجراءات بشكل كامل بعد، خصوصا فيما يتعلق بالأهداف التي يجب أن يتم تحقيقها بمؤتمر الأطراف (COP27)، بحيث نفهم أن هذه المسألة هي تفويض لمدة عامين، فنحن ندرك أننا لا نستطيع أن نتحمل ألا نتحدث عن هذه المسألة في (كوب 27) المقرر انعقادها بشرم الشيخ بطريقة ذات مغذى توضح إرادة والتزام وكذلك إنجازات محققة في هذا الإطار».

طريق للإنجازات المستقبلية

وأضاف وزير الخارجية خلال كلمته بحوار «بطرسبرج» للمناخ المنعقد بالعاصمة الألمانية برلين، «النتائج المبدئية التي يجب أن يتم تحقيقها بشرم الشيخ كثيرة، وهي بالطبع تمهد الطريق للإنجازات المستقبلية والأطراف لازالت عليها أن تحدد مجموعة من الإنجازات المحددة، وهذا أمر آخر أتمنى نقاشاتنا اليوم تقدم رؤيا حول الإنجازات المحددة».

تمويل الإرهاب والمفاوضات

وتابع «شكري»: «بالنسبة لتمويل تغير المناخ، وهو مكون أساسي في الجهود العالمية، ونحن نريد أن نضمن الإسهام الكامل من قبل الدول فإن تمويل الإرهاب مازالت مسألة ملحة في معظم المفاوضات، وعلى الرغم مما يبدو أنه اتفاق عام بشأن أن هذا هو المحرك لكل الإجراءات مثل التعهد بمضاعفة التمويل، فهذا الإجراء يجب أن يتم متابعته لكي نتأكد من تقديم التقنينات في هذا الإطار، حتى إذا كان التاريخ النهائي للاستكمال هو عام 2025، ولكن هذا التنفيذ يتخطى المفاوضات بين الحكومات، ولذلك نحن سنستضيف قمة قادة العام في السابع والثامن من نوفمبر، والدعوات قد تم إرسالها بالفعل لرؤساء الدول والحكومات ونثق أن هذه القمة سوف تقدم قوة الدفع المطلوبة وكذلك الإرادة السياسية الواضحة من أجل التسريع من العمل وتقديم فرصة لإعلان السياسات والتعهدات المستقبلية بما يتفق مع خطة التنفيذ».