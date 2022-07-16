وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع وولي العهد البريطاني تحضيرات مصر لمؤتمر المناخ

تحدث وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، مع ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز أمير ويلز، وذلك في إطار التشاور الجاري مع كل الدول والأطراف بشأن تحضيرات الدورة 27 لمؤتمر الأطراف وقمة قادة العالم لتغير المناخ، التي تستضيفها مصر في نوفمبر 2022.

شكري يستعرض رؤية مصر وأهدافها للدورة القادمة لمؤتمر الأطراف

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنَّ وزير الخارجية تناول خلال الاتصال رؤية مصر وأهدافها للدورة القادمة لمؤتمر الأطراف، والجهود التي تقوم بها في الوقت الراهن في إطار استعداداتها لرئاسة المؤتمر، بما في ذلك حث كل الدول الأطراف علي تحديث مساهماتها المحددة وطنياً وفقاً لاتفاق باريس ورفع طموح عملها المناخي بكل مكوناته بما في ذلك الدعم والتمويل الموجه للدول النامية في مجالات خفض الانبعاثات والتكيُف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وبناء القدرة على تحملها.

وأشاد شكري كذلك في هذا الإطار بالدور الذي لعبته المملكة المتحدة في إطار رئاستها للدورة 26 لمؤتمر الأطراف، خاصةً الجهد الذي يقوم به الأمير تشارلز في دعم وتعزيز عمل المناخ العالمي وخاصةً من القطاع الخاص والجهات غير الحكومية.

وأشار وزير الخارجية إلى مبادرة الأسواق المستدامة التي أطلقها الأمير تشارلز التي تضم عدداً من كبرى الشركات العالمية.

شكري: مصر تتطلع إلى مشاركة الأمير تشارلز في أعمال قمة قادة العالم

كما أكّد وزير الخارجية كذلك خلال الاتصال على تطلع مصر للعمل مع الأمير تشارلز خلال الفترة القادمة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهد العالمي لمواجهة تغير المناخ، بما في ذلك خلال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في مصر عبر حشد الدعم للمبادرات القطاعية المختلفة التي ستطلقها مصر خلال المؤتمر وحشد مشاركة واسعة من كل الأطراف الحكومية وغير الحكومية للمشاركة في أنشطتها، وكذلك المشاركة بشكل فعال في الأيام الموضوعية المختلفة التي سيتضمنها المؤتمر.

وأعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر إلى مشاركة الأمير تشارلز في أعمال قمة قادة العالم خلال المؤتمر للتأكيد على التزام بلاده بمواصلة الجهود الرامية لدعم عمل المناخ العالمي على كافة المستويات.