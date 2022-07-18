رئيس الجالية المصرية بألمانيا: لقاء السيسي وشولتز يحظى بأهمية خاصة

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى العاصمة الألمانية برلين، في زيارة رسمية تستغرق يومين، بناء على دعوة المستشار الألماني، أولاف شولتز، للمشاركة في فعاليات حوار بيترسبرج للمناخ، اليوم.

«السيسي» يقابل المستشار أولف شولتس لأول مرة

ويقول علاء ثابت رئيس الجالية المصرية في ألمانيا، إن زيارة الرئيس السيسي إلى برلين هي أولى الزيارات منذ تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة، مشيرًا إلى أنه خلال الزيارة سيقابل الرئيس لأول مرة أولف شولتس، المؤسس للحكومة الألمانية الجديدة.

وتابع في اتصال هاتفي لـ«الوطن» أن اللقاء الذي يجمع بين الرئيس السيسي وشولتس يحظى بأهمية خاصة من قبل المصريين والأوروبيين أيضا، وذلك بسبب استضافة مصر لمؤتمر المناخ المقرر إقامته في شرم الشيخ في نوفمبر، بالإضافة إلى حضور عدد من الدول الكبرى والدول المعنية بالمناخ والصناعة المتأثرة بالتغيرات المناخية هذا المؤتمر.

«السيسي» يلتقي المستشار أولف شولتس لأول مرة

وقال ثابت إن الرئيس السيسي سيلقي كلمة عن رؤية مصر لتغيرات المناخ وتأثريها، خاصة على الدول الإفريقية، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ومن أبرزها، الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على مجالي الطاقة وعلى أزمة الغذاء حول العالم، مشكلة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الإرهاب وكيفية إيجاد حلول علمية لهذه المشكلات والتغلب عليها.

مصر ثاني أكبر تجمع علمي لألمانيا خارج حدودها

وقال ثابت إن العلاقات بين مصر وألمانيا تشهد تطورا كبيرا، حيث يوجد تعاون بين مصر وألمانيا في العديد من المجالات المختلفة والمتنوعة ومنها المجالات التجارية والثقافية والعلمية، وتحظى المجلات العلمية باهتمام كبير من قبل البلدين، حيث تعد مصر ثاني أكبر تجمع علمي لألمانيا خارج حدودها، بالإضافة إلى وجود 3 جامعات ألمانية في مصر.

الجالية المصرية تستقبل الرئيس السيسي بالأعلام والأغاني الوطنية

وقال ثابت إن الجالية المصرية استقبلت الرئيس السيسي بالأعلام والأغاني الوطنية، بالإضافة إلى حضور عدد من الأطفال ومصريين من فرنكفورت وشتوتجارت لاستقبال الرئيس، وتابع: «هذا مؤكد أنه سيعزز الروح الوطنية لدى هؤلاء الأطفال منذ نعومة أظافرهم».