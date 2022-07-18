البابا تواضروس: مصر تعيش نهضة شاملة يقودها الرئيس السيسي

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن مصر تعيش نهضة شاملة يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن تلك النهضة لها إنجازات واسعة في كل المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء البابا مع أقباط النمسا في كنيسة عذراء الزيتون بالعاصمة النمساوية فيينا بحضور الأنبا ماركوس أسقف دمياط والبراري.

البابا يشيد بفكر الرئيس الحكيم والعميق

وأشاد البابا تواضروس بفكر الرئيس الحكيم والعميق، حيث حرص في مشروعات الإسكان الجديدة مثل بشائر الخير في الإسكندرية على تواجد المسجد والكنيسة إلى جوار المدرسة حتى ينشأ الأطفال على حب الوحدة الوطنية والتمسك بها، مضيفا أن أبرز الإنجازات حدثت في تنمية قطاع الصحة، وخاصة علاج مرض التهاب الكبد الوبائي فيروس «سي»، حيث كان أكثر من 35% من المصريين مصابين بالفيروس، مشيرا إلى أن مصر قضت بنجاح على الفيروس بمبادرة رائعة أصبحت نموذجا للعالم كله.

وأوضح أن إنجازا آخر تحقق في قطاع حيوي وهو قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي وتوفير الغذاء، حيث تم استصلاح مليون ونصف فدان في الصحراء الغربية، مشيرا إلى اهتمام مصر الواسع بزراعة الفاكهة في الصوب إضافة إلى المزارع السمكية العديدة.

البابا تواضروس: مصر تتطور بشكل ملحوظ

وأشار البابا إلى أن الإنجازات الثقافية لمصر واسعة، فقد شهد العالم العرض الناجح لموكب المومياوات وافتتاح طريق الكباش في الأقصر وقريبا افتتاح المتحف المصري الكبير، لافتا إلى أن أهم إنجاز يراه الناس هو الطرق والكباري العديدة.

ولفت إلى أن مصر تتطور بشكل ملحوظ وشهدت مؤخرا إنجازات كبيرة تفوق الوصف، موضحا أن التحدي الكبير للتنمية في مصر هو الزيادة السكانية السريعة، حيث تزيد مصر سنويا أكثر من مليونين ونصف من السكان.