مرض ماربورج الفيروسي.. يحول المريض إلى شبح وينهي حياته خلال أسبوع

أثار مرض ماربورج الفيروسي قلق العالم، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية انتشار الفيروس في دولة غانا بأفريقيا، ووفاة شخصين متأثرين بإصابتهم بالفيروس بعد دخولهم إلى المستشفى، أحدهما يبلغ من العمر 26 عاما، والآخر 51 عاما.

وبعد تحديد أكثر من 90 مخالطا للمصابين بمرض ماربورج الفيروسي، منهم العاملون الصحيون وأفراد المجتمع، أكدت منظمة الصحة العالمية، أنّه جار رصد المخالصين للمصابين.

وتواصلت منظمة الصحة العالمية مع البلدان المجاورة عالية الخطورة للإصابة بمرض ماربورج الفيروسي، وأكدت أنّها في حالة تأهب لمواجهة انتشار الفيروس.

معلومات عن مرض ماربورج الفيروسي

- يطلق عليه حمى ماربورج النزفية.

- يسبب الفيروس حمى نزفية فيروسية حادة للمصاب.

- يبلغ متوسط ​​معدل وفاة حالة الإصابة بالفيروس نحو 50%.

- تتفاوت معدلات وفاة الحالات من 24% إلى 88% اعتمادًا على سلالة الفيروس وإدارة الحالة.

- الرعاية الداعمة المبكرة مع معالجة الجفاف وعلاج الأعراض، تزيد فرص البقاء على قيد الحياة.

- لا يوجد حتى الآن علاج مرخص أثبت قدرته على تحييد الفيروس.

- جرى تطوير مجموعة من منتجات الدم والعلاجات المناعية والعلاجات الدوائية لمواجهة الفيروس.

- ينتقل مرض ماربورج الفيروسي إلى البشر من خفافيش الفاكهة.

- ينتشر بين البشر من خلال انتقاله من إنسان إلى آخر عبر الاتصال المباشر.

- تم اكتشاف مرض ماربورج الفيروسي لأول مرة عام 1967 في ألمانيا.

- قد تنتقل عدوى الإصابة بالفيروس من خلال مخالطة جثة متوفى بمرض ماربورج.

- يظل الشخص المصاب ناقلا للعدوى طالما أنّ دمه يحتوى على الفيروس.

أعراض مرض ماربورج الفيروسي

- تتراوح فترة الحضانة «الوقت من الإصابة إلى ظهور الأعراض» من 2 حتى 21 يوما.

- يبدأ المرض الناجم عن فيروس ماربورج فجأة مع ارتفاع في درجة الحرارة وصداع شديد وتوعك شديد وآلام في العضلات.

- قد يبدأ بالإسهال المائي الحاد وآلام البطن والتشنجات والغثيان والقيء في اليوم الثالث، وقد يستمر الإسهال لمدة أسبوع.

- يظهر المرضى في هذه المرحلة بملامح مرسومة تشبه الأشباح وعيون عميقة ووجوه بلا تعبير وخمول شديد.

- يعاني العديد من المرضى من مظاهر نزفية حادة بين 5 و 7 أيام.

- في الحالات المميتة تحدث الوفاة غالبا بين 8 و9 أيام بعد ظهور الأعراض.