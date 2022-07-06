هل تعود جائحة كورونا لشراستها مجددا؟.. الصحة العالمية تحسم الجدل

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق المتوسط، إن جائحة فيروس كورونا، لم تنته بعد، وارتفاع عدد الإصابات في بعض الدول «أمرا طبيعيا»، لافتا إلى أن الارتفاع يعود إلى عملية رفع بعض الدول للقيود، وتراخي بعض المواطنين في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الفيروس.

تهديد بظهور متحورات جديدة لكورونا

أوضح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن بعض الدول لم تجر تقصي ورصد بنفس القوة التي كانت عليها في أول انتشار الجائحة، محذرا من أن التراخي وفتح القيود دون تقييم للوضع الوبائي في أي دولة، سيؤدي إلى ظهور متحورات جديدة لا يعرف لأي مدى ستكون قوتها، لافتا إلى أنه بشكل عام هناك استقرار في أعداد إصابات فيروس كورونا، من حيث الوفيات والحالات المصابة بالفيروس.

وفيما يتعلق بقدوم مناسبات العيد الأضحي، قدم المنظري، التهنئة للمواطنين، مطالبا إياهم بضرورة الالتزام التام بابتاع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، كارتداء الكمامات، والحرص على التباعد الاجتماعي، والبعد عن الزحام وعدم التواجد في أماكن مغلقة، وفي حال التواجد لا بد من اتباع هذه الإجراءات للحفاظ على السلامة العامة للمواطنين.

جائحة كورونا تشكل قلقا كبيرا

طالب المدير الإقليمي للصحة العالمية، بضرورة الحصول علي لقاح كورونا، لا سيما الجرعة التنشيطية من اللقاح، مؤكدا أن اللقاحات في غاية الأهمية، ودورها قوي في تعزيز مناعة الجسم والوقاية من الفيروس، مشيرا إلى أن اللقاحات ساهمت في انخفاض معدل الوفيات الناجمة من الإصابة بكورونا.

وبشر المنظري، المواطنين، بأنه في حال وصول جميع الدول إلى تطعيم مواطنيها بنسبة تصل إلى 70%، يمكن آنذاك، إعلان فيروس كورونا مرض متوطن، لكن حتى ذلك الوقت المنظمة تعتبر الجائحة طارئة صحية، تشكل قلقا كبيرا.