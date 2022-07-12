«الصحة العالمية» عن ظهور موجات جديدة من كورونا: «مش هينتهي دلوقتي.. ولازم نواجهه»

حذر تيدروس أدهانوم غيبرييسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، من ظهور موجات جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، مؤكدا أن الوباء «لم يقترب حتى من نهايته».

ظهور موجات جديدة من كورونا

وقال غيبرييسوس، في مؤتمر صحفي، إن «موجات جديدة من الفيروس تظهر مجددا، وتؤكد أن كورونا لم يقترب من نهايته»، لافتًا إلى أنه بينما يضغط الفيروس علينا يجب أن نتصدى له.

وذكرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، أن بعض الدول سجلت زيادة ملحوظة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأسابيع الأخيرة.

فرنسا في المرتبة الأولى

وفقًا لما قاله الخبراء، فإن فرنسا احتلت المرتبة الأولى في الإصابات حيث سجلت أكثر من 150 ألف إصابة في يوم واحد.

ويلى فرنسا ألمانيا التي سجلت من 130: 140 ألف إصابة، فيما تأتي إيطاليا في المرتبة الثالثة حيث سجلت أكثر من 100 ألف إصابة خلال يوم واحد.