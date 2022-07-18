محافظ القليوبية يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير مستشفيي طوخ والخانكة

تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال تطوير مستشفى طوخ المركزي لدفع الأعمال بها، كما تابع اللمسات النهائية لمستشفى الخانكة المركزي، وأعمال الفرش الطبي تمهيداً لافتتاحها قريباً وإدخالها ضمن منظومة الصحة بالقليوبية وتقديم خدمة صحية لائقة لمواطني المدينة.

مستشفى طوخ على 3 آلاف متر

بدأ المحافظ الجولة بتفقد مستشفى طوخ المركزي، والمقامة على مساحة 3000 متر تقريباً، وإجمالي المسطح العام للمستشفى 15 ألف متر، ويتم إنشاؤها بقيمة 308 ملايين جنيه، ووصلت نسبة تنفيذها إلى 65%، وتخدم أكثر من 600 ألف نسمة بمدينة ومركز طوخ ودائرة مدينة قها والطريق الزراعي القاهرة اسكندرية.

ووجه المحافظ بضرورة الانتهاء من أعمال توصيل الكهرباء والصرف الصحي، والتنسيق مع شركة المياه والكهرباء في هذا الصدد، للانتهاء منها في أقرب وقت ممكن حتى يتم بدء الفرش الطبي مباشرة بعد أعمال الإنشاءات المدنية.

الانتهاء من منشآت مستشفى الخانكة

واستكمل «الهجان» جولته بتفقد مستشفى الخانكة المركزي، حيث تم الانتهاء من جميع الإنشاءات والفرش الطبي بنسبة تصل إلى 99%، إذ تم توريد جميع الأجهزة الطبية وجاري فرشها، وتجدر الإشارة بأن تكلفة المستشفى بلغت 320 مليون جنيه، وتتكون من 110 أسرّة إقامة، وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوي، و17 سرير عناية مركزة، وجاري العمل على قدم وساق لتسليم المستشفى في القريب العاجل.

وتفقد المحافظ أجنحة المستشفى والعيادات الخارجية، بعد الإنتهاء من مبنى العيادات الخارجية بالكامل، كما تفقد المحافظ قسم الاستقبال والطوارئ بأجنحته المختلفة وقسم عمليات الطوارئ، كما تفقد قسم الحضانات والتي تتكون من 13 حضانة وتم تجهيزها بالكامل، كما تفقد غرف العمليات الكبرى والصغرى بعد تجهيزها بكل المستلزمات الطبية اللازمة لتشغيلها، بالإضافه لتفقده أيضا قسم الغسيل الكلوي والذي يحتوي على 22 جهاز تم تركيبهم بالكامل.

وخلال الجولة وجه محافظ القليوبية بسرعة الانتهاء من تركيب الأشعة المقطعية، والانتهاء من تجهيز المعامل لإدخال المستشفى الخدمة في أقرب وقت ممكن لتساهم في رفع العبء عن كاهل المواطنين بالمنطقة.