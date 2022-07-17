محافظ القليوبية في مواقف السيارات لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة

تابع عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، لليوم الخامس على التوالي، مواقف السيارات الفرعية والرئيسية لعدد من مدن المحافظة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة المقررة من قبل المحافظة بعد تحريك سعر الوقود الأخير.

محافظ القليوبية يتفقد مواقف المحافظة

وتفقد المحافظ مواقف الخانكة العمومي ومسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، وموقف المؤسسة والزراعة بحي غرب شبرا الخيمة، وموقف سيارات بنها العمومي.

وخلال الجولة تحدث محافظ القليوبية إلى السائقين وشدد علي ضرورة الالتزام بالتعريفة المحددة التي وضعتها المحافظة وفق دراسات ومقايسات مرورية علمية بحيث لا يكون فيها إجحاف للسائقين، مطالباً مدير مشروع المواقف بالمتابعة المستمرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وطالب المحافظ المواطنين بعدم دفع مبالغ مالية أكثر من المقررة، والإبلاغ الفوري عن أي سائق يخالف التعليمات عن طريق طلب زيادة في الأجرة أو الإمتناع عن تحميل الركاب.

التأكد من تطبيق التعريفة الجديدة

وتاتي تلك المتابعة المستمرة من محافظ القليوبية، للتأكيد على وضع إجراءات فورية رادعة وصارمة تجاه أي مخالفات على التعريفة الجديدة المعتمدة، وأنه سيتم التعامل بحسم مع أي مخالفات من السائقين.

وشدد المحافظ على عدم السماح لأحد بأن يستغل الوضع بفرض زيادات غير مناسبة في التعريفة.

يذكر أن الصفحة الرسمية للمحافظة أعلنت عن تلقي شكاوى المواطنين بخصوص التعريفة الجديدة، وذلك على مدار 24 ساعة، وذلك عن طريق الخط الساخن (114)، إضافة إلى رقم الشكاوى الخاص بالمحافظة أرضي 0133222979 & 0133212466 ورقم الواتس آب (01119992624)، إضافة إلى رقم 16528 التابع لمنظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء.