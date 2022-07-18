للمرة الثالثة.. حذف أغنية «بنت الجيران» بعد ساعات من عودتها على «يوتيوب»

قررت الشركة المنتجة لأغنية «حاجة مستخبية»، حظر أغنية «بنت الجيران»، للثنائي حسن شاكوش وعمر كمال، من موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، للمرة الثالثة، بعد ساعات من اعتذار مؤديها للفنان محمد حماقي.

وجاء وقف الأغنية، بشكلٍ مفاجئ، بعد ساعات من احتفال عمر كمال، بعودتها ورفع الحظر عنها، وكذلك اعتذار حسن شاكوش، إذ لم تفصح الشركة المنتجة عن دوافع الإيقاف للمرة الثالثة.

رسالة حادة من موزع «بنت الجيران»

كان إسلام رمضان، المعروف إعلاميًا بـ«إسلام ساسو»، قد شن هجومًا حادًا قبل ساعات، ضد زملائه بمجال التوزيع، والمُنتقدين لتركيزه على تقديم المهرجانات الشعبية، دون أي لون غنائي آخر، إذ كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنا في المجال بقالي 12 سنة، اشتغلت كل الألوان وكل الاستايلات شعبي ومهرجانات وكلاسيك ودراما، لكن أكتر استايل نجح واتحبيت فيه، هو الرقص والدلع، مش معني إني بعمل ده إني مش بعمل غيره».

أسباب حظر أغنية بنت الجيران

يأتي سبب حظر أغنية «بنت الجيران»، بسبب انتهاك صُناعها لحقوق الطبع والنشر، إذ استعانوا بلحن «حاجة مستخبية» للفنان محمد حماقي، لذلك تتقاسم الشركات المُنتجة أرباح الأغنية من «يوتيوب» على مدار العامين الماضيين، إلا أن الأزمة تفاقمت مُجددًا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ووجه حسن شاكوش، اتهامات لصُناع الأغنية الأصلية، بسرقة اللحن الأصلي من أغنية تركية، قائلا أنهم «ليسوا مبدعين كما يدعون»، إلا أنه سرعان ما تراجع عن تلك الاتهامات، وتقدم باعتذارٍ مرتين، إذ قال: «أنا كنت فاهم غلط، واتضحلي الحقيقة أن لحن أغنية حاجة مستخبية، من إبداعه فعلا، مش زي منا كنت معتقد».