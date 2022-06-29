تفاصيل أزمة حماقي وحسن شاكوش بسبب أغنية بنت الجيران: حذف وشكوى

تصاعدت تفاصيل أزمة صناع أغنية حاجة مستخبية للفنان محمد حماقي مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بسبب أغنية بنت الجيران التي تم حذفها من على موقع المشاهدات يوتيوب، لسرقة لحنها من أغنية حماقي.

تفاصيل أزمة محمد حماقي وحسن شاكوش بسبب أغنية بنت الجيران

بدأت هذه الأزمة مع عام 2020، لتشابه لحن أغنية بنت الجيران لـ حسن شاكوش وعمر كمال، مع أغنية حاجة مستخبية للفنان محمد حماقي، وتم حظر بنت الجيران من يوتيوب، واضطر الثنائي شاكوش وكمال، للاعتذار عما بدر منهما، وبالفعل لم يسير حماقي في إجراءاته ضدهما، وتم عودة الأغنية مرة أخرى.

جدد شاكوش الأزمة مرة أخرى في الساعات الماضية، بعد تصريحه في برنامج تلفزيوني أن أغنية حماقي حاجة مستخبية مسروقة من لحن تركي، وبالتالي أي اتهام بسرقة لحن بنت الجيران ليس له أساس.

إجراءات من صناع أغنية حماقي ضد حسن شاكوش

وهدده صناع أغنية حماقي حاجة مستخبية، الشاعر محمد عاطف، والملحن مدين، باتخاذ الإجراءات القانونية والخطوات اللازمة لحفظ حقوقهما، وكانت أولى هذه الخطوات حذف أغنية بنت الجيران من على يوتيوب، وتقديم شكوى في جمعية المؤلفين والملحنين، وتحرك عدد من المتضررين بسبب أغاني المهرجانات المتشابهة مع ألحانهم.

وأعلن الملحن مدين، عبر حسابه بـ «فيس بوك»، حذف مهرجان صاحبي الكويس لـ حمو بيكا ونور التوت وعلي قدورة، من موقع يوتيوب، حيث علّق بقوله: «الخطوة التانية مهرجان صاحبي الكويس كان برضه مسروق من أغنية فوق للفنان رامي جمال من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع أحمد عبدالسلام».

أغنية حاجة مستخبية لـ محمد حماقي، كلمات الشاعر محمد عاطف، ألحان مدين، توزيع أحمد إبراهيم، وحققت ما يزيد عن 115 مليون مشاهدة، وبعد عدة سنوات استعانت مطربة تركية بنفس الأغنية وترجمتها.

ملحن أغنية حاجة مستخبية لـ شاكوش: في إجراءات قانونية ضدك

وكتب الملحن مدين، عبر حسابه بـ «فيس بوك»، قائلًا: «اللي حصل من مطرب المهرجانات حسن شاكوش ده يعتبر تعدي عليا وعلى سمعتي واتهام مباشر ليا بسرقة لحن أغنية حاجة مستخبية وتعمد للإساءة ليا ولكل صناع الأغنية».

واستطرد قائلًا: «مع العلم إنه اعتذر ليا بالفيديو اللي عملوه هو وعمر كمال، و تدخل محمد حماقي للصفح عنه هو اللي خلاني ما كملش في إجراءاتي القانونية وقبلت ساعتها اعتذارهم، والتمسنا عذر الجهل بقانون الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والملحن والناشر».

وتابع: «بس المرة دي بعد تعمد اتهامي بالباطل والتدليس، أنا هاخد كل الإجراءات القانونية الرسمية ضده ومش هسيب حقي الأدبي والضرر الذي وقع عليا أمام كل من يجهل بالمعلومة والمساس بسمعتي الفنية وتشويه صورتي كملحن أعماله تترجم للعالمية».

وكان حسن شاكوش، قد اعتذر في الساعات الماضية لصناع أغنية حاجة مستخبية للفنان محمد حماقي، وتأكيده أنه يكن كل احترام لهما، ولا يقصد الكلمات التي خرجت منه وفهمت بشكل خاطئ.