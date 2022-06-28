عمر كمال يعتذر لصناع حاجة مستخبية بعد حذف «بنت الجيران» من على اليوتيوب

اعتذر الفنان عمر كمال، لصناع أغنية حاجة مستخبية للفنان محمد حماقي، وذلك بعد اتهامات حسن شاكوش لهم بـ سرقة لحن هذه الأغنية من لحن تركي، ومن ثم لا يجب اتهامه وكمال بسرقة لحن أغنية بنت الجيران، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية في الساعات الماضية، ما أسفر عن حذف الأخيرة من على اليوتيوب.

تفاصيل حذف أغنية بنت الجيران

وفي الوقت الذي حذفت فيه إدارة يوتويوب، فيديو كليب أغنية بنت الجيران، لـ حسن شاكوش وعمر كمال، الذي حقق ما يزيد على 600 مليون مشاهدة، قال الموسيقار مدين، ملحن أغنية حاجة مستخبية، إن الحذف هو الخطوة الأولى، ويتبعه إجراءات قانونية أخرى ضد شاكوش.

ووجّه عمر كمال اعتذاره لـ مدين، عبر حسابه على موقع فيس بوك بقوله: «كل الاحترام ليك وكل صناع العمل المحترم يا مدين، وأنا تواصلت معاك كتير في بداية الأغنية وبعتلك الفيديو فعلًا».

وتابع: «ودي أغنية ضافت لينا كتير جدًا وكانت سبب كبير في انتشارنا، وأنا بتأسف ولكم كل الاحترام».

حسن شاكوش يتهم صناع أغنية حاجة مستخبية بسرقتها

وكانت أزمة اندلعت منذ نحو عامين بين صناع أغنية حاجة مستخبية للفنان محمد حماقي، وحسن شاكوش وعمر كمال، لسرقتهما لحن أغنية بنت الجيران من أغنية حماقي، ووقتها تم حظر الأغنية من على يوتيوب، وخرج شاكوش وكمال في مقطع فيديو واعتذرا عن فعلتهما.

وجدد شاكوش الأزمة مرة أخرى، باتهامه صناع أغنية حاجة مستخبية بـ سرقة اللحن من تركيا، وبالتالي اتهامه بـ سرقة لحن بنت الجيران من لحن حاجة مستخبية غير مقبول.

وكتب مدين، باعتباره ملحن أغنية حاجة مستخبية عبر حسابه على فيس بوك: «اللي حصل امبارح من مطرب المهرجانات حسن شاكوش ده يعتبر تعدي عليا وعلى سمعتي واتهام مباشر ليا بسرقة لحن أغنية حاجة مستخبية وتعمد للإساءة ليا ولكل صناع الأغنية؛ الشاعر محمد عاطف والموزع أحمد إبراهيم والفنان محمد حماقي».

ملحن أغنية حاجة مستخبية لـ شاكوش: مش هسيب حقي

وتابع: «مع العلم أنه اعتذر لي بالفيديو اللي عملوه هو وعمر كمال وتدخل الفنان محمد حماقي للصفح عنه هو اللي خلاني ما كملش في أي إجراءات قانونية وقبلت ساعتها اعتذارهم والتمسنا عُذر الجهل بقانون الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والمُلحن والناشر».

وتابع: «بس المرة دي بعد تعمد اتهامي بالباطل والتدليس أنا هاخد كل الإجراءت القانونية الرسمية ضده ومش هسيب حقي الأدبي والضرر اللي وقع عليا أمام كل من يجهل بالمعلومة والمساس بسُمعتي الفنية وتشويه صورتي كملحن أعماله تترجم للعالمية ومنهم تركيا للفنانة ايبرو ياشار، وترجمة الأغنية تمت بأوراق رسمية».