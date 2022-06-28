حذف أغنية بنت الجيران بسبب حسن شاكوش.. ومدين: «مش هسيب حقي»

حظرت إدارة يوتيوب، أغنية بنت الجيران من على موقع المشاهدات الشهير، في أول خطوة تجاه الأزمة التي فجرّها حسن شاكوش، بعد اتهامه صناع أغنية حاجة مستخبية بـ سرقة اللحن من لحن تركي بالأساس، ومن ثم لم يعد هناك داع بالترويج إلى أنه سرق لحن الأغنية من محمد حماقي.

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان ملحن أغنية حاجة مستخبية للفنان محمد حماقي، اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعد الإساءة التي وجهها لهم خلال ظهوره في لقاء تليفزيوني بالساعات الماضية.

وعن حظر أغنية بنت الجيران التي حققت ما يزيد على 600 مليون مشاهدة، كتب الملحن مدين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «الخطوة الأولى أغنية بنت الجيران اتقفلت ولسه، شكرًا لشركة نجوم ريكوردز وشكرًا لشركة أي ميديا».

مدين يهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد حسن شاكوش

وقال مدين، تعليقًا على اتهامات حسن شاكوش: اللي حصل امبارح من مطرب المهرجانات حسن شاكوش ده يعتبر تعدي عليا وعلى سمعتي واتهام مباشر ليا بسرقة لحن أغنية حاجة مستخبية وتعمد للإساءة ليا ولكل صناع الأغنية الشاعر محمد عاطف والموزع أحمد إبراهيم والفنان محمد حماقي.

وتابع: «مع العلم أنه اعتذر لي بالفيديو اللي عملوه هو وعمر كمال وتدخل الفنان محمد حماقي للصفح عنه هو اللي خلاني ما كملش في إجراءاتي القانونية وقبلت ساعتها اعتذارهم والتمسنا عُذر الجهل بقانون الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والمُلحن والناشر».

وهدد الملحن مدين، باتخاذ إجراءات قانونية ضد حسن شاكوش بقوله: «بس المرة دي بعد تعمد اتهامي بالباطل والتدليس، أنا هاخد كل الإجراءت القانونية الرسمية ضده ومش هسيب حقي الأدبي والضرر اللي وقع عليا أمام كل من يجهل بالمعلومة والمساس بسُمعتى الفنية وتشويه صورتي كملحن أعماله تترجم للعالمية، مشيرا إلى أن ترجمة الأغنية تمت بأوراق رسمية.

حظر أغنية بنت الجيران أول مرة

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها حظر أغنية بنت الجيران من على يوتيوب، حيث سبق حظرها منذ نحو عامين بعد اتهام حسن شاكوش وعمر كمال بسرقة اللحن من أغنية حاجة مستخبية، واعتذرا وقتها لصناع الأغنية وتم إعادتها من جديد.

وجدد شاكوش الأزمة بعد ظهوره في برنامج تليفزيوني، وتأكيده أنه لم يسرق لحن أغنية حاجة مستخبية خصوصًا أن لحن أغنية حماقي مسروق من الأساس من لحن تركي.