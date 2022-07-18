بث مباشر.. السيسي يشهد افتتاح جلسة رفيعة المستوى لحوار بطرسبرج للمناخ كتب: نرمين عفيفي 12:18 م | الإثنين 18 يوليو 2022 الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح جلسة رفيعة المستوى لحوار بطرسبرج للمناخ، المنعقدة ببرلين. اقرأ المزيد: بث مباشر.. السيسي يلتقي نظيره الألماني بقصر برلين الرئاسي رئيس الجالية المصرية بألمانيا: لقاء السيسي وشولتز يحظى بأهمية خاصة ما هو «حوار بيترسبرج للمناخ» الذي يشارك فيه الرئيس السيسي اليوم؟ انتهاء لقاء الرئيس السيسي ونظيره الألماني في برلين السيسي بقلم نرمين عفيفي