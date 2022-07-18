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بث مباشر.. السيسي يشهد افتتاح جلسة رفيعة المستوى لحوار بطرسبرج للمناخ

كتب:

نرمين عفيفي
12:18 م | الإثنين 18 يوليو 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح جلسة رفيعة المستوى لحوار بطرسبرج للمناخ، المنعقدة ببرلين.

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